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Брокер Эклектика

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4140 от 10.08.2018
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
110
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
34 923
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
6
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Ипотечное страхование
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Пенсионное страхование
  • Страхование жизни

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Накопительные пенсионные программы
  • Страхование имущества
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Эклектика» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 23-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО Страховой брокер «Эклектика» зарегистрировано в марте 2008 года. Компания предлагает физическим и юридическим лицам страховые программы по ДМС, каско, ОСАГО, ипотеке, титульное страхование при покупке-продаже недвижимости, накопительные пенсионные программы, грин-карты и др. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ). Единственный участник общества – Анастасия Бибикова (100% уставного капитала).

В 2017 году организация заключила 6 договоров перестрахования по облигаторной форме (годом ранее – 6 договоров перестрахования по факультативной форме).

Доход брокера в 2017 году составил 34,92 млн рублей, что на 24,38% уступает аналогичному показателю предыдущего года (в 2016-м – 46,19 млн рублей).

Уставный капитал – 110 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Светлана Яшина (генеральный директор).

Партнеры: ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Респект», ООО «СК «Ангара».

Дата последнего изменения: 24 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Эклектика»
лицензия ЦБРФ СБ № 4140 от 10.08.2018
Руководитель
Светлана Владимировна Яшина (генеральный директор)
по информации на 24 сентября 2018 г.
Адрес
111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 11, стр. 29, пом. I-45, эт. 1
Телефоны
+7 (929) 565-01-49
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