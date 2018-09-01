Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Эклектика» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 23-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО Страховой брокер «Эклектика» зарегистрировано в марте 2008 года. Компания предлагает физическим и юридическим лицам страховые программы по ДМС, каско, ОСАГО, ипотеке, титульное страхование при покупке-продаже недвижимости, накопительные пенсионные программы, грин-карты и др. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ). Единственный участник общества – Анастасия Бибикова (100% уставного капитала).

В 2017 году организация заключила 6 договоров перестрахования по облигаторной форме (годом ранее – 6 договоров перестрахования по факультативной форме).

Доход брокера в 2017 году составил 34,92 млн рублей, что на 24,38% уступает аналогичному показателю предыдущего года (в 2016-м – 46,19 млн рублей).

Уставный капитал – 110 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Светлана Яшина (генеральный директор).

Партнеры: ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Респект», ООО «СК «Ангара».

Дата последнего изменения: 24 сентября 2018 г.