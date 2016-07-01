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Брокер Экономика Страхования

изменить брокера
лицензия СБ № 4311 от 03.06.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 000
на 01.07.16
Доход брокера, тыс. ₽
1 632
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
7
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
446
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Экономика Страхования» (ООО «СБ «ЭС») – компания, что предоставляет клиентам услуги, связанные с заключением и исполнением договоров страхования и перестрахования. По итогам 2015 года ООО СБ «ЭС» заняло 58-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

14 июля 2016 года Банк России приказом № ОД-2226 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера в связи с неисполнением предписания надлежащим образом.

ООО СБ «ЭС» зарегистрировано в июне 2013 года. Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности получена в декабре того же года.

Главным участником компании выступает Александр Бондарь (99,67%). Оставшаяся доля в уставном капитале компании в размере 0,33% принадлежит ООО «Управление и Сервис».

В 2015 году компания заключила 7 договоров страхования с юридическими лицами и 446 договоров перестрахования (из них 444 договора – по факультативной форме и 2 – по облигаторной).

Доход брокера за 2015 год составил 1,63 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 155,28 млн рублей.

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 июля 2016 года).

Руководство: Ислам Шахбанов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 5 июня 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Экономика Страхования»
лицензия СБ № 4311 от 03.06.2014
Руководитель
Ислам Арсланович Шахбанов (генеральный директор)
по информации на 5 июня 2017 г.
Адрес
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16
Телефоны
8 (499) 241-42-72
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