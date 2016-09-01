Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «ЭнергоПром» – компания, что предоставляет услуги по страховому обслуживанию и консультирует корпоративных клиентов по вопросам страхования, управления рисками и перестрахования. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании с июля 2015 года находится в Твери (ранее – в Москве).

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 20 июля 2015 года ООО «СБ «ЭнергоПром» находится в стадии ликвидации.

18 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2685 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

СБ «ЭнергоПром» создано в октябре 2012 года. Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности получена в марте 2013 года.

Участниками компании являются трое физических лиц: Людмила Ткачева (80%), Сергей Грибкин (10%) и Ольга Шмелева (10%).

В 2014 году компания заключила со страховыми организациями 5 договоров на оказание брокерских услуг и 34 401 договор перестрахования. Доход брокера за 2014 год составил 169,7 млн рублей, что соответствовало девятому месту среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: в настоящее время – Галина Осоргина (ликвидатор). Ранее в должности генерального директора пребывала Лариса Копылова.



Партнеры: ООО СК «Согласие», ООО СК «ВТБ Страхование», ОСАО «Ингосстрах».



Дата последнего изменения: 4 октября 2016 г.