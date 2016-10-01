Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Карго-Брокер» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

20 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3599 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России.

ООО СБ «Карго-Брокер» зарегистрировано в ноябре 2009 года. Единственным участником общества является Алексей Титчев (доля 100% в уставном капитале).

В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 1 договор перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 5 тыс. рублей и заняла 122-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Денис Савов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 19 октября 2016 г.