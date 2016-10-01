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Брокер Карго-Брокер

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лицензия СБ-Ю № 4197 77 от 21.11.2013 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Карго-Брокер» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

20 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3599 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России.

ООО СБ «Карго-Брокер» зарегистрировано в ноябре 2009 года. Единственным участником общества является Алексей Титчев (доля 100% в уставном капитале).

В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 1 договор перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 5 тыс. рублей и заняла 122-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Денис Савов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 19 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Карго-Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4197 77 от 21.11.2013
Руководитель
Денис Христович Савов (генеральный директор)
по информации на 24 августа 2016 г.
Адрес
127051, г. Москва, бульв. Петровский, д. 3, стр. 2, пом. 1 комн. 2
Телефоны
+7 (495) 505-31-57
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