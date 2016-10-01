ООО Страховой брокер «Карго-Брокер» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.
20 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3599 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, в связи с неисполнением надлежащим образом предписания Банка России.
ООО СБ «Карго-Брокер»зарегистрировано в ноябре 2009 года. Единственным участником общества является Алексей Титчев (доля 100% в уставном капитале).
В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 1 договор перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 5 тыс. рублей и заняла 122-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.
Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).
Руководство: Денис Савов (генеральный директор).
Дата последнего изменения: 19 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Карго-Брокер»
лицензия СБ-Ю № 4197 77 от 21.11.2013
Руководитель
Денис Христович Савов (генеральный директор)
по информации на 24 августа 2016 г.
Адрес
127051, г. Москва, бульв. Петровский, д. 3, стр. 2, пом. 1 комн. 2
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.