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Брокер КНТ

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лицензия СБ-Ю № 4260 50 от 05.04.2012 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
50
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
5 043
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
162
за 2015
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «КНТ» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 43-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Красногорске (Московская обл.).

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4555 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания зарегистрирована в августе 2006 года. Участниками общества являются Светлана Попова (80%) и само общество (20%).

Компания входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП»).

В 2015 году организация заключила 162 договора страхования с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 5,04 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 5,38 млн рублей.

Уставный капитал – 50 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Анатолий Попов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 16 декабря 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «КНТ»
лицензия СБ-Ю № 4260 50 от 05.04.2012
Руководитель
Анатолий Дмитриевич Попов (генеральный директор)
по информации на 20 сентября 2016 г.
Адрес
143405, Московская обл., г. Красногорск, ул. Почтовая, д. 3, пом. 17
Телефоны
8 (495) 562-74-35
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