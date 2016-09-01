Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «КНТ» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 43-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Красногорске (Московская обл.).



15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4555 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания зарегистрирована в августе 2006 года. Участниками общества являются Светлана Попова (80%) и само общество (20%).



Компания входит в состав Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП»).

В 2015 году организация заключила 162 договора страхования с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 5,04 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 5,38 млн рублей.

Уставный капитал – 50 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Анатолий Попов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 16 декабря 2016 г.