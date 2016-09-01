Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Ланарт» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 41-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 5 декабря 2016 года компания завершила процесс ликвидации (решение о ликвидации принято единственным участником общества 10 августа 2016 года).

ООО «Страховой брокер «Ланарт» зарегистрировано в сентябре 2008 года. Компания занимается страхованием и перестрахованием рисков любой сложности, как на российском, так и на международном рынке. Страховой портфель брокера охватывает различные страховые риски многих отраслей страхования: судостроительные риски, риски морского каско, авиационное страхование, инженерные риски, сельскохозяйственное страхование, включая страхование урожая и сельскохозяйственных животных и др. Единственным участником компании является Иван Федоренко (доля 100% в уставном капитале).



В 2015 году организация заключила 22 договора перестрахования (из них 20 договоров по факультативной форме и 2 договора – по облигаторной) и 10 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 5,21 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 3,66 млн рублей.

Уставный капитал – 11 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Munich Re, Hannover Re, Swiss Re, Belarus Re, Trust Re, SCOR, Milli Re, MAPFRE и другие.

В числе российских партнеров – крупные игроки страхового рынка: ПАО «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», САО ЭРГО, ООО «БИН Страхование», ООО «ВТБ Страхование», АО «ЖАСО», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ», АО «СГ «УралСиб» и др.

Руководство: Анна Федоренко (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 7 декабря 2016 г.