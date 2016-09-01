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Брокер Ланарт

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4243 77 от 07.02.2011
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
11
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
5 209
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
10
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
22
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование жизни сотрудников
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Ланарт» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 41-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 5 декабря 2016 года компания завершила процесс ликвидации (решение о ликвидации принято единственным участником общества 10 августа 2016 года).

ООО «Страховой брокер «Ланарт» зарегистрировано в сентябре 2008 года. Компания занимается страхованием и перестрахованием рисков любой сложности, как на российском, так и на международном рынке. Страховой портфель брокера охватывает различные страховые риски многих отраслей страхования: судостроительные риски, риски морского каско, авиационное страхование, инженерные риски, сельскохозяйственное страхование, включая страхование урожая и сельскохозяйственных животных и др. Единственным участником компании является Иван Федоренко (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году организация заключила 22 договора перестрахования (из них 20 договоров по факультативной форме и 2 договора – по облигаторной) и 10 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 5,21 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 3,66 млн рублей.

Уставный капитал – 11 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие мировые перестраховщики, такие как Munich Re, Hannover Re, Swiss Re, Belarus Re, Trust Re, SCOR, Milli Re, MAPFRE и другие.

В числе российских партнеров – крупные игроки страхового рынка: ПАО «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», САО ЭРГО, ООО «БИН Страхование», ООО «ВТБ Страхование», АО «ЖАСО», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СОГАЗ», АО «СГ «УралСиб» и др.

Руководство: Анна Федоренко (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 7 декабря 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Ланарт»
лицензия СБ-Ю № 4243 77 от 07.02.2011
Руководитель
Анна Вячеславовна Федоренко (ликвидатор)
по информации на 28 ноября 2016 г.
Адрес
129626, г. Москва, пр-т Мира, д. 104
Телефоны
8 (495) 686-07-09
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