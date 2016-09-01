Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Ланкастер» – компания, специализирующаяся в организации страховой и перестраховочной защиты для корпоративных клиентов. По итогам 2015 года организация заняла 16-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 5 декабря 2016 года компания завершила процесс ликвидации (решение о ликвидации принято единственным участником 11 июля 2016 года).

Компания зарегистрирована в июле 2003 года под наименованием ООО «Страховой брокер «Автокаско». В ноябре 2006 года общество было переименовано в ООО «Страховой брокер «Ланкастер». Единственным участником компании является Анна Федоренко (100% уставного капитала).



СБ «Ланкастер» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

СБ «Ланкастер» является частью международной страховой и перестраховочной брокерской группы Lancaster, которая включает в себя три компании: Lancaster Integrated Insurance Services Ltd IBA, Lancaster Insurance Services Limited – обе зарегистрированы в Великобритании, и российскую компанию ООО «Страховой брокер «Ланкастер».

В 2015 году компания заключила 9 договоров страхования с юридическими лицами и 487 договоров перестрахования (из них 370 – по факультативной форме, 116 – по облигаторной и 1 – по факультативно-облигаторной).

Доход брокера за 2015 год составил 41,49 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в 40,56 млн рублей.

Уставный капитал – 10,97 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнерами СБ «Ланкастер» по перестрахованию являются ведущие страховые и перестраховочные зарубежные компании: Swiss Re, Hannover Re, SCOR, Partner Re, Allianz, Lloyd's, Munich Re, Zurich, Polish Re, SOVAG и др.

Руководство: Анна Федоренко (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 7 декабря 2016 г.