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Брокер Максима

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4107 77 от 24.01.2008
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Максима» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Казани.

ООО Страховой брокер «Максима» зарегистрировано в августе 2005 года. Участниками общества являются Юрий Мещеряков (50%) и Гульфинур Сулейманова (50%).

В 2014 году организация заключила 3 договора страхования по виду иному, чем страхование жизни. В 2014 году компания получила доход в размере 6 тыс. рублей и заняла 121-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Юрий Мещеряков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 2 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Максима»
лицензия СБ-Ю № 4107 77 от 24.01.2008
Руководитель
Юрий Иванович Мещеряков (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2016 г.
Адрес
420094, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2Б
Телефоны
+7 (495) 792-74-63
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