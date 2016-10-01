Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Максима» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Казани.

ООО Страховой брокер «Максима» зарегистрировано в августе 2005 года. Участниками общества являются Юрий Мещеряков (50%) и Гульфинур Сулейманова (50%).

В 2014 году организация заключила 3 договора страхования по виду иному, чем страхование жизни. В 2014 году компания получила доход в размере 6 тыс. рублей и заняла 121-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Юрий Мещеряков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 2 октября 2016 г.