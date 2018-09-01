Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Малакут» – международный страховой и перестраховочный брокер, специализирующийся на индивидуальных решениях для корпоративного сегмента. Входит в состав одноименной Группы компаний «Малакут». По итогам 2017 году компания заняла пятое место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Главный офис СБ «Малакут» в России расположен в Москве, а офисы ГК «Малакут» представлены в Алматы, Дубае, Киеве, Панаме, Ханое, Цюрихе и Куала-Лумпуре.

СБ «Малакут» зарегистрирован в 1999 году. В настоящее время занимает лидирующие позиции в качестве страхового брокера на российском рынке и в странах Восточной Европы. Компания специализируется на обслуживании и консультировании корпоративных клиентов в сфере страхования, а также перестраховании всех классов бизнеса.



СБ «Малакут» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) и Всероссийского союза страховщиков, состоит в международных брокерских ассоциациях: ICBA, UNiBA , UNISONBrokers и EOS. Акционером компании является ЗАО «Малакут Холдинг» (100% акций).

В 2017 году компания заключила 258 договоров страхования с юридическими лицами и 873 договора перестрахования (из них 647 – по факультативной форме перестрахования и 226 – по облигаторной). Годом ранее подписано 126 договоров страхования (из них 125 – с юридическими лицами и один договор с физическим лицом) и 963 договоров перестрахования (из них 718 – по факультативной форме перестрахования и 245 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 422,48 млн рублей, что на 10,54% меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 472,23 тыс. рублей).

Уставный капитал – 50 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Совет директоров: Андрей Долгополов (председатель).

Руководство: Константин Рогозин (генеральный директор), Олег Самохвалов, Екатерина Хаврошина, Александр Ратушный, Катерина Якунина, Екатерина Чистякова, Вадим Гончаров.

Дата последнего изменения: 27 сентября 2018 г.