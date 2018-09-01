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Брокер Малакут

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4004 от 07.08.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
50 000
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
422 476
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
258
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
873
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование рисков «терроризм» и «диверсия»
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Малакут» – международный страховой и перестраховочный брокер, специализирующийся на индивидуальных решениях для корпоративного сегмента. Входит в состав одноименной Группы компаний «Малакут». По итогам 2017 году компания заняла пятое место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Главный офис СБ «Малакут» в России расположен в Москве, а офисы ГК «Малакут» представлены в Алматы, Дубае, Киеве, Панаме, Ханое, Цюрихе и Куала-Лумпуре.

СБ «Малакут» зарегистрирован в 1999 году. В настоящее время занимает лидирующие позиции в качестве страхового брокера на российском рынке и в странах Восточной Европы. Компания специализируется на обслуживании и консультировании корпоративных клиентов в сфере страхования, а также перестраховании всех классов бизнеса.

СБ «Малакут» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) и Всероссийского союза страховщиков, состоит в международных брокерских ассоциациях: ICBA, UNiBA , UNISONBrokers и EOS. Акционером компании является ЗАО «Малакут Холдинг» (100% акций).

В 2017 году компания заключила 258 договоров страхования с юридическими лицами и 873 договора перестрахования (из них 647 – по факультативной форме перестрахования и 226 – по облигаторной). Годом ранее подписано 126 договоров страхования (из них 125 – с юридическими лицами и один договор с физическим лицом) и 963 договоров перестрахования (из них 718 – по факультативной форме перестрахования и 245 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 422,48 млн рублей, что на 10,54% меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 472,23 тыс. рублей).

Уставный капитал – 50 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Совет директоров: Андрей Долгополов (председатель).

Руководство: Константин Рогозин (генеральный директор), Олег Самохвалов, Екатерина Хаврошина, Александр Ратушный, Катерина Якунина, Екатерина Чистякова, Вадим Гончаров.

Дата последнего изменения: 27 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Малакут»
лицензия ЦБРФ СБ № 4004 от 07.08.2017
Руководитель
Константин Рогозин (генеральный директор)
по информации на 27 сентября 2018 г.
Адрес
127051, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 12, эт. 6, пом. XI, ком. 61
Телефоны
+7 (495) 933-13-73
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