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Брокер Малакут Созвездие

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4152 от 14.08.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
5 250
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
148 136
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
118
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Малакут Созвездие» – компания, специализирующаяся на предоставлении брокерских услуг при страховании рисков в ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Входит в состав одноименной Группы компаний «Малакут». По итогам 2017 году компания заняла 11-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис СБ «Малакут Созвездие» расположен в Москве, а офисы ГК «Малакут» представлены в Алматы, Дубае, Киеве, Панаме, Ханое, Цюрихе и Куала-Лумпуре.

Компания «Малакут Созведие» основана в мае 2008 года страховым брокером «Малакут» для предоставления брокерских услуг при страховании и перестраховании рисков ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности получена в октябре 2008 года. СБ «Малакут Созвездие» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В области страхования космических рисков СБ «Малакут Созвездие» оказывает клиентам страховые услуги на всех стадиях реализации проекта – от разработки и проектирования ракетно-космической техники до завершения эксплуатации и вывода с орбиты космического аппарата. Помимо страхования и перестрахования специфических рисков ракетно-космической деятельности брокер предоставляет весь спектр услуг в отношении таких видов страхования как страхование огневых рисков, страхование экологических рисков, страхование франшизы, страхование ответственности инженеров-проектировщиков и др.

Акционерами компании являются: Олег Самохвалов (35%), Михаил Кириленко (30%), ООО СБ «Малакут» (25%) и Тарас Фузик (10%).

В 2017 году компания заключила 118 договоров перестрахования, из них 116 – по факультативной форме, 2 – по облигаторной форме перестрахования. Годом ранее подписано 97 договоров перестрахования, из них 76 – по факультативной форме, 12 – по облигаторной, 9 – по факультативно-облигаторной форме перестрахования.

Доход брокера за 2017 год составил 148,14 млн рублей, что в 2,6 раза больше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 55,61 млн рублей).

Уставный капитал – 5,25 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Тарас Фузик (генеральный директор).

Партнеры: ПАО СК «Росгосстрах», АО «СОГАЗ», ООО СК «ВТБ Страхование», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Мегарусс-Д», China United Property Insurance Company Limited (Китай), Ping An Insurance (Китай) и др.

Клиенты: Министерство Обороны Российской Федерации, ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», ОАО «Газпром космические системы», ФГУП «Космическая связь», Рособоронэкспорт, ООО «Энергия-Лоджистикс, Национальная академия наук Беларуси, АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» и др.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Малакут Созвездие»
лицензия ЦБРФ СБ № 4152 от 14.08.2017
Руководитель
Тарас Вячеславович Фузик (генеральный директор)
по информации на 21 сентября 2018 г.
Адрес
127051, г. Москва, пл. Малая Сухаревская, д. 12, пом. XIX, ком. 32
Телефоны
+7 (495) 933-13-73
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