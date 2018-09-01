Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Малакут Созвездие» – компания, специализирующаяся на предоставлении брокерских услуг при страховании рисков в ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Входит в состав одноименной Группы компаний «Малакут». По итогам 2017 году компания заняла 11-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис СБ «Малакут Созвездие» расположен в Москве, а офисы ГК «Малакут» представлены в Алматы, Дубае, Киеве, Панаме, Ханое, Цюрихе и Куала-Лумпуре.

Компания «Малакут Созведие» основана в мае 2008 года страховым брокером «Малакут» для предоставления брокерских услуг при страховании и перестраховании рисков ракетно-космической отрасли и оборонно-промышленного комплекса. Лицензия на осуществление страховой брокерской деятельности получена в октябре 2008 года. СБ «Малакут Созвездие» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В области страхования космических рисков СБ «Малакут Созвездие» оказывает клиентам страховые услуги на всех стадиях реализации проекта – от разработки и проектирования ракетно-космической техники до завершения эксплуатации и вывода с орбиты космического аппарата. Помимо страхования и перестрахования специфических рисков ракетно-космической деятельности брокер предоставляет весь спектр услуг в отношении таких видов страхования как страхование огневых рисков, страхование экологических рисков, страхование франшизы, страхование ответственности инженеров-проектировщиков и др.



Акционерами компании являются: Олег Самохвалов (35%), Михаил Кириленко (30%), ООО СБ «Малакут» (25%) и Тарас Фузик (10%).

В 2017 году компания заключила 118 договоров перестрахования, из них 116 – по факультативной форме, 2 – по облигаторной форме перестрахования. Годом ранее подписано 97 договоров перестрахования, из них 76 – по факультативной форме, 12 – по облигаторной, 9 – по факультативно-облигаторной форме перестрахования.

Доход брокера за 2017 год составил 148,14 млн рублей, что в 2,6 раза больше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 55,61 млн рублей).

Уставный капитал – 5,25 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Руководство: Тарас Фузик (генеральный директор).

Партнеры: ПАО СК «Росгосстрах», АО «СОГАЗ», ООО СК «ВТБ Страхование», СПАО «Ингосстрах», ООО «СК «Мегарусс-Д», China United Property Insurance Company Limited (Китай), Ping An Insurance (Китай) и др.

Клиенты: Министерство Обороны Российской Федерации, ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», ОАО «Газпром космические системы», ФГУП «Космическая связь», Рособоронэкспорт, ООО «Энергия-Лоджистикс, Национальная академия наук Беларуси, АО «ИСС» имени академика М.Ф. Решетнёва» и др.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2018 г.