Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Мариншур» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера на российском рынке. По итогам 2017 года организация заняла 48-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Мариншур» зарегистрировано в августе 2005 года. Участниками общества являются: Анна Верболова (36%), Владимир Флоря (30%), ЗАО «ТЛК Групп» (24%, единственный владелец – Александр Другов) и Флоря-Максим Оксана (10%). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.



2 июля 2015 года Банк России приказом № ОД-1534 приостановил действие лицензии компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение было принято в связи с уклонением от получения предписания, выданного в связи с непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности (форма № 1-брокер) за 2014 год на бумажном оригинале. 27 августа 2015 года Банк России приказом № ОД-2287 возобновил действие лицензии страховщика в связи с устранением им выявленных ранее нарушений.

В 2017-2016 годах брокер не заключал договоров страхования и перестрахования. В 2015-м компания подписала 154 договора страхования с юридическими лицами и 26 договоров перестрахования (все – по факультативной форме).



Доход брокера за 2017 год составил 4,99 млн рублей, а размер чистой прибыли равен 2,6 млн рублей. По итогам 2016 года компания получила 5,9 млн рублей чистой прибыли, доход от брокерской деятельности отсутствует.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Надежда Никифоровская (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2018 г.