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Брокер Мариншур

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4119 от 07.07.2017
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
4 987
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование грузов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование контейнеров
  • Перестрахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Мариншур» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера на российском рынке. По итогам 2017 года организация заняла 48-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Мариншур» зарегистрировано в августе 2005 года. Участниками общества являются: Анна Верболова (36%), Владимир Флоря (30%), ЗАО «ТЛК Групп» (24%, единственный владелец – Александр Другов) и Флоря-Максим Оксана (10%). Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

2 июля 2015 года Банк России приказом № ОД-1534 приостановил действие лицензии компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение было принято в связи с уклонением от получения предписания, выданного в связи с непредставлением сведений о страховой брокерской деятельности (форма № 1-брокер) за 2014 год на бумажном оригинале. 27 августа 2015 года Банк России приказом № ОД-2287 возобновил действие лицензии страховщика в связи с устранением им выявленных ранее нарушений.

В 2017-2016 годах брокер не заключал договоров страхования и перестрахования. В 2015-м компания подписала 154 договора страхования с юридическими лицами и 26 договоров перестрахования (все – по факультативной форме).

Доход брокера за 2017 год составил 4,99 млн рублей, а размер чистой прибыли равен 2,6 млн рублей. По итогам 2016 года компания получила 5,9 млн рублей чистой прибыли, доход от брокерской деятельности отсутствует.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Надежда Никифоровская (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Мариншур»
лицензия ЦБРФ СБ № 4119 от 07.07.2017
Руководитель
Надежда Валерьевна Никифоровская (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2018 г.
Адрес
127566, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 44, эт. 2, пом. III Ч.К 13
Телефоны
8 (499) 136-85-79
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