Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Мирное небо» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера с 2015 года. По итогам 2017 года организация заняла 18-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «СБ «Мирное небо» зарегистрировано в феврале 2015 года. Компания специализируется на оказании услуг страхового брокера, связанных с организацией страхования рисков крупных отечественных разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции.

Брокер оказывает услуги страхования по следующим видам: страхование имущества (грузы, производственное оборудование, наземный, водный и воздушный транспорт и др.), личное страхование (ДМС, от несчастных случаев), различные виды добровольного и обязательного страхования ответственности. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Единственным участником общества является ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» (100% уставного капитала), конечным владельцем которого выступает Росимущество.

В 2017 году компания заключила 3798 договоров страхования с юридическими лицами против 3030 договоров годом ранее.

Доход брокера за 2017 год составил 62,05 млн рублей, что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 32,52 млн рублей).

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Партнерами компании являются более 20 профессиональных страховщиков, в том числе: ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», ООО СК «Согласие», АО «СГ «УралСиб», АО «СОГАЗ», ЗАО «МАКС», СЗАО «Медэкспресс», АО СК «Пари» и др.

Руководство: Дмитрий Извеков (генеральный директор), Сергей Лаврентьев, Михаил Стадничук, Марина Елистратова, Сергей Капустин, Денис Репкин, Оксана Турищева (главный бухгалтер).

Дата последнего изменения: 19 сентября 2018 г.