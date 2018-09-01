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Брокер Мирное небо

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4342 от 19.05.2015
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 000
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
62 050
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
3798
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Мирное небо» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера с 2015 года. По итогам 2017 года организация заняла 18-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «СБ «Мирное небо» зарегистрировано в феврале 2015 года. Компания специализируется на оказании услуг страхового брокера, связанных с организацией страхования рисков крупных отечественных разработчиков и производителей высокотехнологичной продукции.

Брокер оказывает услуги страхования по следующим видам: страхование имущества (грузы, производственное оборудование, наземный, водный и воздушный транспорт и др.), личное страхование (ДМС, от несчастных случаев), различные виды добровольного и обязательного страхования ответственности. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Единственным участником общества является ОАО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» (100% уставного капитала), конечным владельцем которого выступает Росимущество.

В 2017 году компания заключила 3798 договоров страхования с юридическими лицами против 3030 договоров годом ранее.

Доход брокера за 2017 год составил 62,05 млн рублей, что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 32,52 млн рублей).

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Партнерами компании являются более 20 профессиональных страховщиков, в том числе: ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «Ингосстрах», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО СК «Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», САО «ВСК», ООО СК «Согласие», АО «СГ «УралСиб», АО «СОГАЗ», ЗАО «МАКС», СЗАО «Медэкспресс», АО СК «Пари» и др.

Руководство: Дмитрий Извеков (генеральный директор), Сергей Лаврентьев, Михаил Стадничук, Марина Елистратова, Сергей Капустин, Денис Репкин, Оксана Турищева (главный бухгалтер).

Дата последнего изменения: 19 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Мирное небо»
лицензия ЦБРФ СБ № 4342 от 19.05.2015
Руководитель
Дмитрий Александрович Извеков (генеральный директор)
по информации на 19 сентября 2018 г.
Адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Телефоны
+7 (495) 230-05-50
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