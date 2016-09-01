Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер МИРТ» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 29-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4561 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой брокер МИРТ» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Единственным участником общества является Марина Хусаинова (100% доля в уставном капитале).



24 февраля 2015 года Банк России приказом № ОД-425 приостановил действие лицензии компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. 14 апреля 2015 года приказом № ОД-813 Банк России возобновил действие лицензии брокера в связи с устранением им нарушений страхового законодательства, а именно факта уклонения от получения предписания Банка России.

В 2015 году компания заключила 776 договоров страхования, из них 775 договоров – с юридическими лицами и 1 договор – с физическим лицом.

Доход брокера за 2015 год составил 17,77 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 54,33 млн рублей.

Уставный капитал – 2,65 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Ольга Белинская (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 16 декабря 2016 г.