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Брокер МИРТ

изменить брокера
лицензия СБ № 4178 от 26.05.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
2 654
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
17 768
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
776
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Перестрахование
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер МИРТ» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 29-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4561 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой брокер МИРТ» зарегистрировано в ноябре 2008 года. Единственным участником общества является Марина Хусаинова (100% доля в уставном капитале).

24 февраля 2015 года Банк России приказом № ОД-425 приостановил действие лицензии компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. 14 апреля 2015 года приказом № ОД-813 Банк России возобновил действие лицензии брокера в связи с устранением им нарушений страхового законодательства, а именно факта уклонения от получения предписания Банка России.

В 2015 году компания заключила 776 договоров страхования, из них 775 договоров – с юридическими лицами и 1 договор – с физическим лицом.

Доход брокера за 2015 год составил 17,77 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 54,33 млн рублей.

Уставный капитал – 2,65 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Ольга Белинская (ликвидатор).

Дата последнего изменения: 16 декабря 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер МИРТ»
лицензия СБ № 4178 от 26.05.2015
Руководитель
Ольга Ивановна Белинская (ликвидатор)
по информации на 12 декабря 2016 г.
Адрес
127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 7
Телефоны
+7 (499) 951-45-78
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