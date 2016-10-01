Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Монарда» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 71-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

28 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-4227 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

Компания зарегистрирована в декабре 2004 года как ООО «Перестраховочная компания «Высота». В сентябре 2007 года организация сменила название на ООО «Страховой Брокер «Высота», а в марте 2010 года – на ООО «Страховой Брокер «Монарда». Единственным участником общества является ООО «Розничная компания потребительских займов» (доля 100% в уставном капитале), владельцем которого выступает Эдуард Бочоришвили.



В 2015 году организация заключила 7 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 402 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 1,78 млн рублей.

Уставный капитал – 121,3 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Хаишат Пшукова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 ноября 2016 г.