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Брокер Монарда

изменить брокера
лицензия СБ № 4207 от 06.07.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
121 300
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
402
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
7
за 2015
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Монарда» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 71-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

28 ноября 2016 года Банк России приказом № ОД-4227 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

Компания зарегистрирована в декабре 2004 года как ООО «Перестраховочная компания «Высота». В сентябре 2007 года организация сменила название на ООО «Страховой Брокер «Высота», а в марте 2010 года – на ООО «Страховой Брокер «Монарда». Единственным участником общества является ООО «Розничная компания потребительских займов» (доля 100% в уставном капитале), владельцем которого выступает Эдуард Бочоришвили.

В 2015 году организация заключила 7 договоров страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 402 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 1,78 млн рублей.

Уставный капитал – 121,3 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Хаишат Пшукова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 ноября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «Монарда»
лицензия СБ № 4207 от 06.07.2015
Руководитель
Хаишат Хасановна​ Пшукова (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2016 г.
Адрес
127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, комн. 707
Телефоны
8 (965) 190-15-42
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