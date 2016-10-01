ООО «Страховой Брокер «Морриган» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.
18 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2687 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
ООО «Страховой Брокер «Морриган» зарегистрировано в ноябре 2004 года. Участниками общества являются: Галина Созыкина (34%), Валентина Бардакова (33%) и Эмилия Алиева (33%).
В 2014 году организация заключила 17 брокерских договоров со страховыми организациями и 63 договора перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 841 тыс. рублей и заняла 82-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.
Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.