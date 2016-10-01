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Брокер Морриган

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лицензия СБ-Ю № 4158 77 от 20.09.2011 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
100
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Морриган» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании расположен в Москве.

18 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2687 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «Страховой Брокер «Морриган» зарегистрировано в ноябре 2004 года. Участниками общества являются: Галина Созыкина (34%), Валентина Бардакова (33%) и Эмилия Алиева (33%).

В 2014 году организация заключила 17 брокерских договоров со страховыми организациями и 63 договора перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 841 тыс. рублей и заняла 82-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Валентина Бардакова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «Морриган»
лицензия СБ-Ю № 4158 77 от 20.09.2011
Руководитель
Валентина Григорьевна Бардакова (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
129327, г. Москва, ул. Коминтерна, д. 7, корп. 2
Телефоны
8 (499) 184-16-09
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