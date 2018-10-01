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Брокер МСМ Рус

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4332 от 01.12.2015
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
1 200
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
25 279
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
3
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Страхование лизинговых операций
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер МСМ Рус» – компания, предоставляющая брокерские услуги по страхованию торговых и экспортных кредитов, страхованию экспортного факторинга и т.д. По итогам 2017 года организация заняла 31-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой Брокер МСМ Рус» зарегистрировано в июне 2014 года. Лицензия на осуществление брокерской деятельности получена компанией в декабре того же года. В мае 2015 года ООО «Страховой Брокер МСМ Рус» завершило процесс реорганизации в форме присоединения к нему ООО «Страховой брокер СпотКредит Рус».

Единственным участником общества является Матиас Морено (100%). ООО «Страховой Брокер МСМ Рус» совместо с МСМ Brokers Sarl (Франция) входит в состав MSM Brokers Group, занимающейся кредитным страхованием и перестрахованием на рынках Восточной Европы и других стран с развивающейся экономикой. Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году, как и годом ранее, организация заключила 3 договора страхования с юридическими лицами.

Доход брокера за 2017 год составил 25,28 млн рублей, что почти в 3,3 раза превышает аналогичный показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м – 7,69 млн рублей).

Уставный капитал – 1,2 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Евгений Смирнов (генеральный директор).

Партнеры: ЗАО «Кофас Рус Страховая Компания», ООО «Кредендо - Ингосстрах Кредитное Страхование», ООО «СК «Ойлер Гермес Ру», ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование», АО «EXIAR».

Основными клиентами компания являются средние и крупные корпорации, экспортеры и торговые компании.

Дата последнего изменения: 2 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер МСМ Рус»
лицензия ЦБРФ СБ № 4332 от 01.12.2015
Руководитель
Евгений Вадимович Смирнов (генеральный директор)
по информации на 2 октября 2018 г.
Адрес
115184, г. Москва, ул. Татарская Б., д. 35, стр. 7-9, оф. 414
Телефоны
+7 (499) 917-01-05
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