Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Оливия» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 10-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

30 августа 2018 года Банк России приказом № ОД-2260 отозвал лицензию страхового брокера на осуществление посреднической деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.



ООО «Страховой брокер «Оливия» зарегистрировано в октябре 2013 года. Основными направлениями деятельности являются: страхование морских, космических, авиационных, грузовых, имущественных и энергетических рисков, личное страхование, комплексное страхование корпоративных клиентов, облигаторное и факультативное перестрахование. Услугами брокера пользуются более 100 предприятий.

Компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ). Участниками общества являются ООО «Элемент» (99,91%, собственник – Олег Бородулин; согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.07.2018 ООО «Элемент» находится в стадии ликвидации) и само общество (0,06%).

В 2017 году брокер заключил 4401 договор страхования с юридическими лицами, что в 4 раза больше, чем годом ранее (в 2016-м подписано 1074 договора страхования).

Доход брокера за 2017 год составил 160,65 млн рублей, что в 3 раза больше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м – 53,25 млн рублей).



Уставный капитал – 170,95 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Руководство: Ольга Неретина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 8 ноября 2018 г.