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Брокер Оливия

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4320 от 21.04.2016 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
170 951
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
160 649
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
4401
за 2017
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Оливия» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 10-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

30 августа 2018 года Банк России приказом № ОД-2260 отозвал лицензию страхового брокера на осуществление посреднической деятельности. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства.

ООО «Страховой брокер «Оливия» зарегистрировано в октябре 2013 года. Основными направлениями деятельности являются: страхование морских, космических, авиационных, грузовых, имущественных и энергетических рисков, личное страхование, комплексное страхование корпоративных клиентов, облигаторное и факультативное перестрахование. Услугами брокера пользуются более 100 предприятий.

Компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ). Участниками общества являются ООО «Элемент» (99,91%, собственник – Олег Бородулин; согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 18.07.2018 ООО «Элемент» находится в стадии ликвидации) и само общество (0,06%).

В 2017 году брокер заключил 4401 договор страхования с юридическими лицами, что в 4 раза больше, чем годом ранее (в 2016-м подписано 1074 договора страхования).

Доход брокера за 2017 год составил 160,65 млн рублей, что в 3 раза больше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м – 53,25 млн рублей).

Уставный капитал – 170,95 млн рублей (по состоянию на 1 августа 2018 года).

Руководство: Ольга Неретина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 8 ноября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Оливия»
лицензия ЦБРФ СБ № 4320 от 21.04.2016
Руководитель
Ольга Юрьевна Неретина (генеральный директор)
по информации на 8 ноября 2018 г.
Адрес
129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 22, стр. 1, эт. 1, пом. III, комн. 18
Телефоны
+7 (965) 218-07-50
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