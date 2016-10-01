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Брокер Оптималь

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лицензия СБ № 4308 от 04.09.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Оптималь» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании находится в Москве.

9 марта 2017 года Банк России приказом № ОД-600 отозвал лицензию на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера ООО Страховой брокер «Оптималь». Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО Страховой брокер «Оптималь» зарегистрировано в мае 2013 года. Единственным участником общества является Виталий Белоус (100%).

В 2014 году организация заключила 1 договор на оказание брокерских услуг и 1 договор страхования.

В 2014 году компания получила доход в размере 97 тыс. рублей и заняла 109-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Виталий Белоус (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 10 марта 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Оптималь»
лицензия СБ № 4308 от 04.09.2014
Руководитель
Виталий Николаевич Белоус (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2016 г.
Адрес
308012, Белгородская область, г. Белгород, ул. Костюкова, д. 59
Телефоны
+7 (909) 690-40-81
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