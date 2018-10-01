Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Панди Транс» – компания, предоставляющая консультационные и брокерские услуги в области транспортного страхования. По итогам 2017 году организация заняла 59-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания создана в 1992 году. С 1993 года ООО СБ «Панди Транс» (Panditrans) является представителем TT Club* – ведущего страховщика и признанного мирового лидера в области страхования транспортной индустрии. Компания специализируется на организации страхования всех видов транспортных рисков. СБ «Панди Транс» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.



Страховой брокер принимает участие в оценке рисков и организации страхования сложнейших транспортных комплексов, организует страховую защиту от всех рисков, сопутствующих транспортному процессу, занимается претензионным обслуживанием, организует сюрвеи, оказывает юридическую поддержку.



Компания специализируется в следующих областях страхования: ответственности, в том числе профессиональной, имущества и перерывов в производстве, автокаско, медицинском страховании и перестраховании, а также иных видах страхования, сопутствующих транспортному процессу. Брокер предоставляет комплексное страхование транспортно-экспедиторским компаниям, автоперевозчикам, операторам терминалов и стивидорам, администрациям портов и аэропортов, логистическим компаниям и складским операторам.

Участниками общества являются Дмитрий Канарейкин (60%) и Кирилл Березов (40%).

В 2017 году брокер заключил 58 договоров страхования с юрлицами (в 2016-м – 31 договор); договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 768 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 1,36 млн рублей (49-е место среди российских страховых брокеров).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Кирилл Березов (генеральный директор).

Клиентами брокера являются более 500 крупнейших компаний, занятых во всех секторах транспортной отрасли.

*ТТ Клуб – ведущий мировой страховщик, предоставляющий услуги по управлению рисками в области транспорта и логистики. ТТ Клуб основан в 1968 году. В настоящее время страховщик предоставляет комплексное страхование, отвечающее требованиям транспортной отрасли и включающее в себя страхование ответственности, оборудования, недвижимости, ошибок и упущений, а также перерывов в производстве, военных и других, сопутствующих транспортному процессу рисков. Членами ТТ Клуба являются более 10000 компаний в 150 странах мира, из них 25 из 30 крупнейших в мире судовладельцев, 20 из 25 экспедиторов, 5 из 6 портовых холдингов, 2 из 3 ведущих мировых лизинговых компаний. ТТ Клуб страхует 75% мирового парка контейнеров. Около 40% контейнерного оборота в мире обрабатывается компаниями-членами ТТ Клуба.

Дата последнего изменения: 10 октября 2018 г.