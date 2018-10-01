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Брокер Панди Транс

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4091 77 от 19.10.2007
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
768
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
58
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
  • Страхование транспорта
  • Страхование контейнеров
  • Страхование подвижного состава
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование финансовых рисков
  • Перестрахование
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Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Панди Транс» – компания, предоставляющая консультационные и брокерские услуги в области транспортного страхования. По итогам 2017 году организация заняла 59-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания создана в 1992 году. С 1993 года ООО СБ «Панди Транс» (Panditrans) является представителем TT Club* – ведущего страховщика и признанного мирового лидера в области страхования транспортной индустрии. Компания специализируется на организации страхования всех видов транспортных рисков. СБ «Панди Транс» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.

Страховой брокер принимает участие в оценке рисков и организации страхования сложнейших транспортных комплексов, организует страховую защиту от всех рисков, сопутствующих транспортному процессу, занимается претензионным обслуживанием, организует сюрвеи, оказывает юридическую поддержку.

Компания специализируется в следующих областях страхования: ответственности, в том числе профессиональной, имущества и перерывов в производстве, автокаско, медицинском страховании и перестраховании, а также иных видах страхования, сопутствующих транспортному процессу. Брокер предоставляет комплексное страхование транспортно-экспедиторским компаниям, автоперевозчикам, операторам терминалов и стивидорам, администрациям портов и аэропортов, логистическим компаниям и складским операторам.

Участниками общества являются Дмитрий Канарейкин (60%) и Кирилл Березов (40%).

В 2017 году брокер заключил 58 договоров страхования с юрлицами (в 2016-м – 31 договор); договоры перестрахования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 768 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 1,36 млн рублей (49-е место среди российских страховых брокеров).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Руководство: Кирилл Березов (генеральный директор).

Клиентами брокера являются более 500 крупнейших компаний, занятых во всех секторах транспортной отрасли.

*ТТ Клуб – ведущий мировой страховщик, предоставляющий услуги по управлению рисками в области транспорта и логистики. ТТ Клуб основан в 1968 году. В настоящее время страховщик предоставляет комплексное страхование, отвечающее требованиям транспортной отрасли и включающее в себя страхование ответственности, оборудования, недвижимости, ошибок и упущений, а также перерывов в производстве, военных и других, сопутствующих транспортному процессу рисков. Членами ТТ Клуба являются более 10000 компаний в 150 странах мира, из них 25 из 30 крупнейших в мире судовладельцев, 20 из 25 экспедиторов, 5 из 6 портовых холдингов, 2 из 3 ведущих мировых лизинговых компаний. ТТ Клуб страхует 75% мирового парка контейнеров. Около 40% контейнерного оборота в мире обрабатывается компаниями-членами ТТ Клуба.

Дата последнего изменения: 10 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Панди Транс»
лицензия СБ-Ю № 4091 77 от 19.10.2007
Руководитель
Кирилл Валерьевич Березов (генеральный директор)
по информации на 10 октября 2018 г.
Адрес
117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, оф. 1004
Телефоны
+7 (495) 215-21-95
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