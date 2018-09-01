Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер Приорат» – компания, предоставляющая комплексные решения по перестрахованию, медицинскому, имущественному, транспортному и другим видам корпоративного страхования. По итогам 2017 года организация заняла 20-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО СБ «Приорат» зарегистрировано в марте 2008 года. Активная деятельность компании на рынке брокерских услуг началась в 2011 году. Участниками общества являются: Наталья Ункович (38,33%), Наталья Веремьева (31,08%), Николай Колесников (25,59%) и Алексей Степенков (5%).



ООО СБ «Приорат» является членом Некоммерческого партнерства «Национальное Объединение Страховых Посредников» (НП «НОСП») и Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

В 2017 году компания заключила 172 договора перестрахования, из них 131 – по факультативной форме и 41 – по облигаторной. В предыдущем году брокер подписал 267 договоров перестрахования, из них 240 – по факультативной форме и 27 – по облигаторной.

Доход брокера за 2017 год составил 58,8 млн рублей, что более чем в 2 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 27,74 млн рублей).

Уставный капитал – 41 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Партнеры: СПАО «РЕСО-Гарантия», СПАО «Ингосстрах», ООО «СО «Сургутнефтегаз», ПАО «САК «Энергогарант», ООО СК «Согласие», ООО «ВТБ Страхование», ПАО СК «Росгосстрах», АО «АльфаСтрахование», ООО «Группа Ренессанс страхование», АО «Русское перестраховочное общество», ООО «СПК Юнити Ре» и другие. В числе зарубежных партнеров – перестраховочные компании Hannover Re, PartnerRe, Swiss Re, General Insurance Corporation of India (GIC Re), Munich Re и другие.

Руководство: Наталья Ункович (генеральный директор), Алексей Степенков, Наталья Веремьева, Мария Когтева.

Дата последнего изменения: 21 сентября 2018 г.