Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

4 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2503 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.



ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис» зарегистрировано в марте 2010 года. Участниками компании являются Ирина Носевич (50%), Юрий Березка (30%) и Татьяна Бачина (20%).

В июне 2011 года действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис» было приостановлено (приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 07.06.2011 №11-1370/пз-и). Данное решение принято в связи с неисполнением ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис» в установленный срок предписаний Федеральной службы страхового надзора. Последующим приказом от 04.08.2011 №11-1987/пз-и Федеральная служба по финансовым рынкам возобновила действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с устранением выявленных нарушений в установленный срок и в полном объеме.

В 2014 году организация заключила 11 брокерских договоров со страховыми организациями и 12 договоров страхования по виду иному, чем страхование жизни.

В 2014 году компания получила доход в размере 1,11 млн рублей и заняла 77-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

Руководство: Ирина Носевич (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 августа 2016 г.