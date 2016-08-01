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Брокер ПРО-полис

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лицензия СБ-Ю № 4218 78 от 16.08.2011 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
20
на 01.08.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

4 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2503 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис» зарегистрировано в марте 2010 года. Участниками компании являются Ирина Носевич (50%), Юрий Березка (30%) и Татьяна Бачина (20%).

В июне 2011 года действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис» было приостановлено (приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 07.06.2011 №11-1370/пз-и). Данное решение принято в связи с неисполнением ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис» в установленный срок предписаний Федеральной службы страхового надзора. Последующим приказом от 04.08.2011 №11-1987/пз-и Федеральная служба по финансовым рынкам возобновила действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с устранением выявленных нарушений в установленный срок и в полном объеме.

В 2014 году организация заключила 11 брокерских договоров со страховыми организациями и 12 договоров страхования по виду иному, чем страхование жизни.

В 2014 году компания получила доход в размере 1,11 млн рублей и заняла 77-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 августа 2016 года).

Руководство: Ирина Носевич (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 августа 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «ПРО-полис»
лицензия СБ-Ю № 4218 78 от 16.08.2011
Руководитель
Ирина Юрьевна Носевич (генеральный директор)
по информации на 31 июля 2016 г.
Адрес
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Маркина, д. 16А, кв. 28
Телефоны
8 (921) 936-65-14
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