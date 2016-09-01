Россия
Вход
Поиск

Брокер Реюнион

изменить брокера
лицензия СБ № 4270 от 08.04.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
4 200
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
2 269
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
7
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
15
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование транспорта
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование имущества
  • Перестрахование
  • Страхование опасных объектов
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование лизинговых операций
Показать все Скрыть
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Реюнион» является российской дочерней компанией швейцарского страхового и перестраховочного брокера ReUnion АG. По итогам 2015 году организация заняла 54-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Представительства ReUnion АG находятся в Москве и Киеве.

7 апреля 2017 года Банк России приказом № ОД-913 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой Брокер «Реюнион» зарегистрировано в сентябре 2011 года. Единственным участником общества является швейцарская компания «РеЮнион АГ» (ReUnion АG), осуществляющая посредничество в международных перестраховочных операциях, включая сопутствующие услуги в области управления рисками. Одним из основных направлений деятельности компании в настоящее время является страхование и перестрахование технических рисков, включая комплексные строительные инфраструктурные объекты (мосты, дороги, туннели).

Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2015 году организация заключила 7 договоров страхования с юридическими лицами и 15 договоров перестрахования (все – по факультативной форме).

Доход брокера за 2015 год составил 2,27 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 3,11 млн рублей.

Уставный капитал – 4,2 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: ОАО «ГСК «Югория», ООО «ИСК Евро-Полис», ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «Ингосстрах», АО «СГ МСК», ООО «ВТБ Страхование», ПАО «Росгосстрах», АО «ЖАСО», ООО «СК «Согласие», ООО «Хоум Кредит Страхование».

Руководство: Евгения Зайцева (генеральный директор), Александр Другов, Роксана Бобрик.

Дата последнего изменения: 10 апреля 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «Реюнион»
лицензия СБ № 4270 от 08.04.2015
Руководитель
Евгения Борисовна Зайцева (генеральный директор)
по информации на 25 сентября 2016 г.
Адрес
125424, г. Москва, Волоколамское ш., д. 88
Телефоны
8 (495) 491-36-29
Все брокеры
 724

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы