Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Реюнион» является российской дочерней компанией швейцарского страхового и перестраховочного брокера ReUnion АG. По итогам 2015 году организация заняла 54-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Представительства ReUnion АG находятся в Москве и Киеве.

7 апреля 2017 года Банк России приказом № ОД-913 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «Страховой Брокер «Реюнион» зарегистрировано в сентябре 2011 года. Единственным участником общества является швейцарская компания «РеЮнион АГ» (ReUnion АG), осуществляющая посредничество в международных перестраховочных операциях, включая сопутствующие услуги в области управления рисками. Одним из основных направлений деятельности компании в настоящее время является страхование и перестрахование технических рисков, включая комплексные строительные инфраструктурные объекты (мосты, дороги, туннели).



Компания является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2015 году организация заключила 7 договоров страхования с юридическими лицами и 15 договоров перестрахования (все – по факультативной форме).

Доход брокера за 2015 год составил 2,27 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 3,11 млн рублей.

Уставный капитал – 4,2 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: ОАО «ГСК «Югория», ООО «ИСК Евро-Полис», ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «Ингосстрах», АО «СГ МСК», ООО «ВТБ Страхование», ПАО «Росгосстрах», АО «ЖАСО», ООО «СК «Согласие», ООО «Хоум Кредит Страхование».

Руководство: Евгения Зайцева (генеральный директор), Александр Другов, Роксана Бобрик.

Дата последнего изменения: 10 апреля 2017 г.