Россия
Вход
Поиск

Брокер Рифамс

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4028 от 12.09.2016
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
100
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
30 421
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
7
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
74
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование ответственности
  • Перестрахование
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Показать все Скрыть
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Рифамс» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера на российском и международном страховых рынках. По итогам 2017 года организация заняла 25-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Рифамс» – универсальная страховая брокерская организация, работающая с 1992 года. Компания обеспечивает страховую и перестраховочную защиту для крупных российских и зарубежных (в т.ч. транснациональных) компаний, предприятий среднего и малого бизнеса, физических лиц и домашних хозяйств. Единственным участником общества является Алексей Лайков (100% уставного капитала).

СБ «Рифамс» является членом профессиональных страховых объединений: Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ), которая входит в Европейскую федерацию страховых посредников (BIPAR).

Компания активно сотрудничает с основными международными перестраховщиками – Munich ReAllianz AG, Swiss Re, Hannover Re, Partner Re, SCOR, XL Re Europe, R+V Versicherung, Liberty Mutual, синдикаты Lloyd’s of London и др.

В 2017 году компания заключила 7 договоров страхования с юридическими лицами и 74 договора перестрахования (из них 24 – по факультативной форме и 50 – по облигаторной). Годом ранее брокер подписал 2 договора страхования с юридическими лицами и 146 договоров перестрахования (из них 76 – по факультативной форме и 69 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 30,42 млн рублей, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель за предыдущий отчетный год (в 2016-м – 15,71 млн рублей).

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Алексей Лайков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 26 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Рифамс»
лицензия ЦБРФ СБ № 4028 от 12.09.2016
Руководитель
Алексей Юрьевич Лайков (генеральный директор)
по информации на 26 сентября 2018 г.
Адрес
119530 г. Москва, шоссе Очаковское, д. 34
Телефоны
+7 (495) 743-14-47
Все брокеры
 887

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы