Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Рифамс» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера на российском и международном страховых рынках. По итогам 2017 года организация заняла 25-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Рифамс» – универсальная страховая брокерская организация, работающая с 1992 года. Компания обеспечивает страховую и перестраховочную защиту для крупных российских и зарубежных (в т.ч. транснациональных) компаний, предприятий среднего и малого бизнеса, физических лиц и домашних хозяйств. Единственным участником общества является Алексей Лайков (100% уставного капитала).



СБ «Рифамс» является членом профессиональных страховых объединений: Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ), которая входит в Европейскую федерацию страховых посредников (BIPAR).

Компания активно сотрудничает с основными международными перестраховщиками – Munich ReAllianz AG, Swiss Re, Hannover Re, Partner Re, SCOR, XL Re Europe, R+V Versicherung, Liberty Mutual, синдикаты Lloyd’s of London и др.

В 2017 году компания заключила 7 договоров страхования с юридическими лицами и 74 договора перестрахования (из них 24 – по факультативной форме и 50 – по облигаторной). Годом ранее брокер подписал 2 договора страхования с юридическими лицами и 146 договоров перестрахования (из них 76 – по факультативной форме и 69 – по облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 30,42 млн рублей, что почти в 2 раза превышает аналогичный показатель за предыдущий отчетный год (в 2016-м – 15,71 млн рублей).

Уставный капитал – 100 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Алексей Лайков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 26 сентября 2018 г.