Россия
Вход
Поиск

Брокер Римс

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4029 от 12.09.2016
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
300
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
26 764
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
396
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Каско
  • ОСАГО

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Пенсионное страхование сотрудников
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование опасных объектов
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Римс» – компания, специализирующаяся в организации страховой и перестраховочной защитыля корпоративных клиентов и домашних хозяйств. По итогам 2017 года организация заняла 27-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Римс» действует на российском и международном страховых рынках с 1992 года. Участниками компании являются двое физических лиц – Ирина Громова (66,67%) и Сергей Харитонов (33,33%). СБ «Римс» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) и Национальной страховой гильдии.

В 2017 году компания заключила 396 договоров перестрахования, из них 363 – по факультативной форме и 33 – по облигаторной. Годом ранее брокер подписал 734 договора перестрахования, из них 690 – по факультативной форме и 44 – по облигаторной.

Доход брокера за 2017 год составил 26,76 млн рублей, что в 1,7 раза превышает показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м – 15,57 млн рублей).

Уставный капитал – 300 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Зарубежными партнерами СБ «Римс» по перестрахованию являются лидирующие международные перестраховщики: Munich Re, Allianz AG, Swiss Re, Hannover Re, Partner Re, SCOR, XL Re Europe,R+V Versicherung, Liberty Mutual, синдикаты Lloyd’s of London и др.

Руководство: Сергей Рыбаков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Римс»
лицензия ЦБРФ СБ № 4029 от 12.09.2016
Руководитель
Сергей Игоревич Рыбаков (генеральный директор)
по информации на 28 сентября 2018 г.
Адрес
119530, г. Москва, шоссе Очаковское, д. 34
Телефоны
+7 (495) 933-35-46
Все брокеры
 779

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы