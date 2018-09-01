Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Римс» – компания, специализирующаяся в организации страховой и перестраховочной защитыля корпоративных клиентов и домашних хозяйств. По итогам 2017 года организация заняла 27-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Римс» действует на российском и международном страховых рынках с 1992 года. Участниками компании являются двое физических лиц – Ирина Громова (66,67%) и Сергей Харитонов (33,33%). СБ «Римс» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) и Национальной страховой гильдии.



В 2017 году компания заключила 396 договоров перестрахования, из них 363 – по факультативной форме и 33 – по облигаторной. Годом ранее брокер подписал 734 договора перестрахования, из них 690 – по факультативной форме и 44 – по облигаторной.

Доход брокера за 2017 год составил 26,76 млн рублей, что в 1,7 раза превышает показатель предыдущего отчетного года (в 2016-м – 15,57 млн рублей).

Уставный капитал – 300 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Зарубежными партнерами СБ «Римс» по перестрахованию являются лидирующие международные перестраховщики: Munich Re, Allianz AG, Swiss Re, Hannover Re, Partner Re, SCOR, XL Re Europe,R+V Versicherung, Liberty Mutual, синдикаты Lloyd’s of London и др.

Руководство: Сергей Рыбаков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 сентября 2018 г.