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Брокер РТ-Страхование

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лицензия СБ-Ю № 4225 77 от 05.08.2010
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10 100
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
266 660
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
735
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
329
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование опасных объектов
  • Страхование грузов
  • Автострахование
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование» является одним из лидеров среди промышленных брокеров России, ориентированным на работу с госпредприятиями. Компания занимает третье место среди страховых брокеров по размеру уставного капитала и входит в ТОП-10 страховых брокеров России. По итогам 2017 года организация заняла 7-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

СБ «РТ-Страхование» создано в 2010 году решением госкорпорации «Ростех» (до июля 2014 года – «Ростехнологии»). Компания является единственным в России страховым брокером с государственным капиталом. Целями создания страхового брокера являлись централизация и контроль процессов страхования, повышение качества страховой защиты на предприятиях корпорации «Ростех». В настоящее время компания работает более чем с 600 предприятиями и оказывает поддержку по более чем 30 видам страхования.

СБ «РТ-Страхование» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ) и ассоциированным членом Всероссийского союза страховщиков.

Учредителем компании является Государственная корпорация «Ростех»* (размер доли в уставном капитале – 100%).

В 2017 году компания заключила 735 договоров страхования c юридическими лицами 329 договоров перестрахования (из них 131 – по факультативному перестрахованию и 198 – по облигаторному). Годом ранее подписано 704 договора страхования c юридическими лицами 207 договоров перестрахования (из них 195 – по факультативному перестрахованию и 12 – по облигаторному).

Доход брокера за 2017 год составил 266,66 млн рублей, что на 24,66% уступает аналогичному показателю предыдущего года (в 2016-м – 353,96 млн рублей).

Уставный капитал – 10,1 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Клиенты: АО «Радиозавод», АО «Научно-исследовательский институт «Экран», АО «Завод пластмасс» и др.

Совет директоров: Валентина Ракитина, Юлия Воронова, Александр Рубан, Юлия Цветкова, Илина Мигаль.

Руководство: Валентина Ракитина (генеральный директор), Константин Беляк, Светлана Юрист, Александр Лобанов, Людмила Трищенкова, Марина Малаховская.

*Госкорпорация Ростех – российская государственная корпорация, созданная в конце 2007 года для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В состав корпорации входит более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано девять холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и пять в гражданских отраслях промышленности, а также выделено 22 организации прямого управления. Глава корпорации Сергей Чемезов.

Дата последнего изменения: 24 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «РТ-Страхование»
лицензия СБ-Ю № 4225 77 от 05.08.2010
Руководитель
Валентина Александровна Ракитина (генеральный директор)
по информации на 24 сентября 2018 г.
Адрес
119991, г. Москва, б-р Гоголевский, д. 21, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 269-08-91
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