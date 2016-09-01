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Брокер РусБрокерКонсалт

изменить брокера
лицензия СБ № 4263 от 02.12.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
15
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
21 214
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
63
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование грузов
  • Автострахование
Справка banki.ru о брокере

ООО СБ «РусБрокерКонсалт» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 году организация заняла 23-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

20 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3600 отозвал лицензию страхового брокера на осуществление посреднической деятельности в связи с неустранением в установленный срок предписания.

В предыдущем году регулятор уже приостанавливал действие лицензии брокера в связи с уклонением от получения предписания (приказ Банка России от 17.07.2014 года № ОД-1817). В связи с устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства действие лицензии страхового брокера было возобновлено (приказ Банк России от 18.09.2014 года № ОД-2549).

ООО СБ «РусБрокерКонсалт» зарегистрировано в июле 2011 года. Компания занимается классическими видами страхования, такими как: страхование имущества, грузов, строительно-монтажных рисков, автотранспорта и медицинское страхование. Единственным участником общества является Лариса Зорина (100%).

В 2015 году организация заключила 63 договора страхования с юридическими лицами.

Доход брокера в 2015 году составил 15 тыс. рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 22 тыс. рублей.

Уставный капитал – 15 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Лариса Зорина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 20 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «РусБрокерКонсалт»
лицензия СБ № 4263 от 02.12.2015
Руководитель
Лариса Алексеевна Зорина (генеральный директор)
по информации на 16 сентября 2016 г.
Адрес
109202, г. Москва, ул. 2-я Карачаровская, д. 1, стр. 1, комн. 31
Телефоны
8 (499) 110-52-53
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