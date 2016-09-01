Справка banki.ru о брокере

ООО СБ «РусБрокерКонсалт» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 году организация заняла 23-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

20 октября 2016 года Банк России приказом № ОД-3600 отозвал лицензию страхового брокера на осуществление посреднической деятельности в связи с неустранением в установленный срок предписания.

В предыдущем году регулятор уже приостанавливал действие лицензии брокера в связи с уклонением от получения предписания (приказ Банка России от 17.07.2014 года № ОД-1817). В связи с устранением в установленный срок нарушений страхового законодательства действие лицензии страхового брокера было возобновлено (приказ Банк России от 18.09.2014 года № ОД-2549).



ООО СБ «РусБрокерКонсалт» зарегистрировано в июле 2011 года. Компания занимается классическими видами страхования, такими как: страхование имущества, грузов, строительно-монтажных рисков, автотранспорта и медицинское страхование. Единственным участником общества является Лариса Зорина (100%).

В 2015 году организация заключила 63 договора страхования с юридическими лицами.

Доход брокера в 2015 году составил 15 тыс. рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 22 тыс. рублей.

Уставный капитал – 15 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Лариса Зорина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 20 октября 2016 г.