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Брокер Русстар

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4333 от 16.12.2016 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
8
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
1
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Ипотечное страхование
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Автострахование
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Русстар» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 65-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

1 ноября 2018 года Банк России приказом № ОД-2864 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России в установленный срок, а также в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «Страховой брокер «Русстар» зарегистрировано в июне 2012 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена организацией в декабре 2014 года. Единственным участником общества является Мария Сидорова (100%). Компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

В 2017 году компания заключила 1 договора страхования (в 2016-м – 2 договора). Доход компании по итогам минувшего года составил 8 тыс. рублей против 48 тыс. рублей годом ранее.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Партнеры: ООО СК «Согласие», СПАО «Ингосстрах», АО «Альфастрахование», САО «ВСК», ПАО САК «Энергогарант», АО «СГ «Спасские ворота», а также компания АО «Хорошие колеса», ПАО Банк «Александровский» и Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Руководство: Мария Сидорова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 2 ноября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Русстар»
лицензия ЦБРФ СБ № 4333 от 16.12.2016
Руководитель
Мария Николаевна Сидорова (генеральный директор)
по информации на 11 октября 2018 г.
Адрес
199004, г. Санкт-Петербург, линия 4-я В.О., д. 11, лит. А, пом. 1-Н
Телефоны
7 (812) 318-15-88
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