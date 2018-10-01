Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Русстар» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла 65-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

1 ноября 2018 года Банк России приказом № ОД-2864 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неисполнением предписания Банка России в установленный срок, а также в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.



ООО «Страховой брокер «Русстар» зарегистрировано в июне 2012 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена организацией в декабре 2014 года. Единственным участником общества является Мария Сидорова (100%). Компания состоит членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).



В 2017 году компания заключила 1 договора страхования (в 2016-м – 2 договора). Доход компании по итогам минувшего года составил 8 тыс. рублей против 48 тыс. рублей годом ранее.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Партнеры: ООО СК «Согласие», СПАО «Ингосстрах», АО «Альфастрахование», САО «ВСК», ПАО САК «Энергогарант», АО «СГ «Спасские ворота», а также компания АО «Хорошие колеса», ПАО Банк «Александровский» и Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».

Руководство: Мария Сидорова (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 2 ноября 2018 г.