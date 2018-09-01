Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер Сбербанка» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2017 года организация заняла второе место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Региональная сеть брокера насчитывает семь территориальных управлений. Центральный офис компании находится в Москве.

ООО «Страховой брокер Сбербанка» – российская страховая брокерская организация, зарегистрированная в июне 2014 года. В 2017 году основными стратегическими направлениями деятельности компании стали: добровольное медицинское страхование, продажа нестраховых сервисных продуктов и страхование залогового имущества.



Единственным участником общества является ПАО «Сбербанк России»* (100% уставного капитала).

ООО «Страховой брокер Сбербанка» является членом Ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ).

В 2017 году компания заключила 60654 договоров страхования (из них 46192 – с юридическими лицами и 14462 – с физическими лицами) и 220 договоров перестрахования (из них 216 – по факультативному перестрахованию и 4 – по облигаторному). Годом ранее подписано 54324 договоров страхования (из них 46306 – с юридическими лицами и 8018 – с физическими лицами) и 47 договоров перестрахования (из них 46 – по факультативному перестрахованию и 1 – по облигаторному).

Доход брокера за 2017 год составил 1,78 млрд рублей, что в 1,9 раза превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 928,65 млн рублей).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).



Рейтинг компании

Эксперт РА: ruАА, прогноз по рейтингу – стабильный (подтвержден 15 февраля 2018 года).

Партнеры по прямому страхованию: ООО СК «Сбербанк страхование», АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах», ОАО «АльфаСтрахование», ОАО «Либерти Страхование», АО «НАСКО», ЗАО «МАКС», ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «РЕСО-Гарантия», САО «ВСК» и др.



Партнеры по перестрахованию: AIG, SCOR, Unity Re, Kuwait Re, GIC Re, GlobAl Re, Belarus Re.

Совет директоров: Игорь Кондрашов, Владимир Рюмин, Анна Манушина, Виктория Лукина, Андрей Плужников, Максим Чернин.

Руководство: Денис Кузавлев (генеральный директор), Алексей Поляков, Дмитрий Царьков, Владимир Пичугин.

* ПАО «Сбербанк России» – крупнейший банк в России и СНГ с самой широкой сетью подразделений (около 17,5 тыс. отделений в 83 субъектах РФ), предлагающий весь спектр инвестиционно-банковских услуг. Учредителем и основным акционером Сбербанка является Центральный банк РФ, владеющий 52,32% уставного капитала; 47,68% акций принадлежит более 226 тыс. юридических и физических лиц. В настоящее время банк обслуживает 110 млн клиентов – больше половины населения страны, а за рубежом его услугами пользуется около 11 млн человек. По итогам первых десяти месяцев 2017 года банк получил 559,9 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ. Показатель превысил не только результат за аналогичный период 2016 года (429,8 млрд рублей), но и за весь 2016 год (517,0 млрд рублей).

Дата последнего изменения: 27 сентября 2018 г.