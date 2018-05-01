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Брокер Сетевой альянс

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4329 от 16.09.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
129 600
на 01.05.18
Доход брокера, тыс. ₽
112 211
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
2067
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Сетевой альянс» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года общество заняло 12-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

17 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-981 приостановил действие лицензии компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. 25 мая 2018 года Банк России приказом № ОД-1339 отозвал лицензию брокера в связи с неисполнением предписания Банка России надлежащим образом.

ООО Страховой брокер «Сетевой альянс» зарегистрировано в октябре 2013 года. Участниками общества являются само общество (99,92%) и Юлия Матвеева (0,08%).

В 2017 году компания заключила 2067 договоров страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее брокер подписал 9076 договоров страхования с юридическими лицами.

В 2017 году доход компании составил 112,21 млн рублей, что на 53,1% меньше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м – 239,28 млн рублей).

Уставный капитал – 129,6 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2018 года).

Руководство: Юлия Матвеева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 мая 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Сетевой альянс»
лицензия ЦБРФ СБ № 4329 от 16.09.2015
Руководитель
Юлия Николаевна Матвеева (генеральный директор)
по информации на 24 мая 2018 г.
Адрес
127055, г. Москва, Тихвинская ул., д. 10, корп.2, пом.II, комн.11
Телефоны
8 (966) 313-96-54
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