Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Сетевой альянс» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года общество заняло 12-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

17 апреля 2018 года Банк России приказом № ОД-981 приостановил действие лицензии компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. 25 мая 2018 года Банк России приказом № ОД-1339 отозвал лицензию брокера в связи с неисполнением предписания Банка России надлежащим образом.

ООО Страховой брокер «Сетевой альянс» зарегистрировано в октябре 2013 года. Участниками общества являются само общество (99,92%) и Юлия Матвеева (0,08%).



В 2017 году компания заключила 2067 договоров страхования с юридическими лицами; договоры перестрахования отсутствуют. Годом ранее брокер подписал 9076 договоров страхования с юридическими лицами.

В 2017 году доход компании составил 112,21 млн рублей, что на 53,1% меньше аналогичного показателя за предыдущий год (в 2016-м – 239,28 млн рублей).

Уставный капитал – 129,6 млн рублей (по состоянию на 1 мая 2018 года).

Руководство: Юлия Матвеева (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 мая 2018 г.