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Брокер СибБрок

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лицензия СБ № 4006 от 03.09.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
500
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
1 371
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
191
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Ипотечное страхование
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «СибБрок» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 60-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Новосибирске.

15 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-372 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Организация зарегистрирована в феврале 1994 года как ЗАО «Страховой Брокер «СибБрок» и является первым страховым брокером в азиатской части России. В апреле 2015 года компания провела реорганизацию в форме преобразования в ООО «Страховой Брокер «СибБрок». Компания является одним из учредителей российской «Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров и Консультантов» (г. Москва) и принимает активное участие в формировании страхового рынка в России.

Страховой Брокер «СибБрок» является неоднократным лауреатом конкурса «Новосибирская марка» и обладателем золотых медалей конкурсов «Лучшие товары и услуги Сибири Гемма». Единственным участником общества является Михаил Крылов (доля 100% в уставном капитале).

В 2015 году организация заключила 191 договор страхования, из них 75 договоров с юридическими лицами и 116 договоров с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 1,37 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 1,49 млн рублей.

Уставный капитал – 500 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Михаил Крылов (директор).

Партнеры: ОАО СК «Альянс», ОАО «АльфаСтрахование», АО «ГУТА-Страхование», АО «Д2 Страхование», СПАО «Ингосстрах», ОАО «Капитал Страхование», ОАО «Либерти Страхование», АО «СГ МСК», ООО «Группа Ренессанс страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», ПАО «Росгосстрах», АО «СОГАЗ», ООО СК «Согласие», ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз», АО «Страховая группа «УралСиб», АО «Цюрих надежное страхование», САО ЭРГО, ОАО «ГСК «Югория».

Клиентами брокера являются ведущие предприятия Сибири, Урала, Дальнего Востока, других регионов России: ЗАО «Ресторанные технологии», ООО «Победа», ООО «Гулливер», ООО «Компания Холидей», ЗАО «Прайд», ООО «ПластОфис», ООО «Кофе-терра», ООО «Автокомплекс Формула 1», ООО «Стил мейт», ООО НТО «СибТЭКС», Дирекция федеральных автомобильных дорог Западно-Сибирского региона и др.

Дата последнего изменения: 17 февраля 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «СибБрок»
лицензия СБ № 4006 от 03.09.2015
Руководитель
Михаил Николаевич Крылов (директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
630049, г. Новосибирск, Красный пр-т, д. 157/1, к. 408
Телефоны
8 (383) 225-78-33
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