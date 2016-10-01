Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Сигма» – компания, оказывающая посреднические услуги по заключению, исполнению и сопровождению договоров страхования и перестрахования. По итогам 2015 года организация заняла 62-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1469 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



Компания зарегистрирована в сентябре 2013 года как ООО «Страховой брокер «Гарантия». В июне 2015 года организация сменила название на ООО «Страховой брокер «Сигма». Единственным участником общества является Иван Крылов (доля 100% в уставном капитале).



Приоритетным направлением деятельности компании является размещение крупных рисков промышленных предприятий высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики (ракето-космическая промышленность, авиация, судостроительство и др.) на российском и зарубежном страховых рынках.

С августа 2016 года компания является официальным поставщиком услуг Российско-Сингапурского Делового Совета – организации, занимающейся продвижением высокотехнологичной промышленной продукции российских производителей на рынки стран Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии. ООО СБ «Сигма» входит в состав Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

В 2015 году организация заключила 14 договоров перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 1,22 млн рублей. Годом ранее доход брокера составил 5 тыс. рублей.

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Валерий Волгунов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 1 июня 2017 г.