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Брокер Сигма

изменить брокера
лицензия СБ № 4316 от 03.09.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 000
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
1 218
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
14
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование авиационных и космических рисков
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование произведений искусства
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование имущества
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Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Сигма» – компания, оказывающая посреднические услуги по заключению, исполнению и сопровождению договоров страхования и перестрахования. По итогам 2015 года организация заняла 62-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

1 июня 2017 года Банк России приказом № ОД-1469 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

Компания зарегистрирована в сентябре 2013 года как ООО «Страховой брокер «Гарантия». В июне 2015 года организация сменила название на ООО «Страховой брокер «Сигма». Единственным участником общества является Иван Крылов (доля 100% в уставном капитале).

Приоритетным направлением деятельности компании является размещение крупных рисков промышленных предприятий высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики (ракето-космическая промышленность, авиация, судостроительство и др.) на российском и зарубежном страховых рынках.

С августа 2016 года компания является официальным поставщиком услуг Российско-Сингапурского Делового Совета – организации, занимающейся продвижением высокотехнологичной промышленной продукции российских производителей на рынки стран Юго-Восточной Азии, Индии и Австралии. ООО СБ «Сигма» входит в состав Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров («АПСБ»).

В 2015 году организация заключила 14 договоров перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 1,22 млн рублей. Годом ранее доход брокера составил 5 тыс. рублей.

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Валерий Волгунов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 1 июня 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Сигма»
лицензия СБ № 4316 от 03.09.2015
Руководитель
Валерий Федорович Волгунов (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
121087, г. Москва, проезд Багратионовский, д. 7, корпус 11, этаж 03, пом. 25
Телефоны
+7 (499) 280-09-99
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