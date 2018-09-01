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Брокер СиЛайн

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4223 от 17.10.2014
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 000
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
230 786
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
21
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
286
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «СиЛайн» – компания, специализирующаяся в организации страховой и перестраховочной защиты страховых компаний из стран бывшего Советского Союза в синдикатах Ллойдс (Великобритания). По итогам 2017 года организация заняла 8-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

Компания впервые зарегистрирована в 2006 году как ООО «СиЛайн Брокинг Хаус». В 2010 учредителем принято решение о смене названия на ООО «Страховой брокер «СиЛайн». Осуществляя посредническую деятельность по всем направлениям страхования и перестрахования, компания реализует стратегию развития универсального страхового брокера. СБ «СиЛайн» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Участниками общества в равных долях (по 33,33% каждый) являются: Анвар Муллабеков, Дмитрий Кутырин и Эдуард Зимин.

Приказом Службы Банка России по финансовым рынкам от 22 октября 2013 года № 13-319/пз-и было приостановлено действие лицензии на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «СБ «СиЛайн» в связи с уклонением страховщиком от получения предписания Федеральной службы по финансовым рынкам. Последующим приказом от 5 декабря 2013 года № 13-676/пз-и Служба Банка России возобновила действие лицензии страхового брокера в связи с устранением нарушений страхового законодательства.

В 2017 году компания заключила 21 договор страхования с юридическими лицами и 286 договоров перестрахования (из них 255 – по факультативной форме и 31 – по облигаторной). Годом ранее подписано 8 договоров страхования с юридическими лицами и 214 договоров перестрахования (из них 201 – по факультативной форме и 13 – по облигаторной). Профессиональная деятельность Страхового брокера СиЛайн застрахована на 10 млн долларов и перестрахована в Ллойдс.

Доход брокера за 2017 год составил 230,79 млн рублей, что на 44,84% превышает аналогичный показатель предыдущего года (в 2016-м – 159,33 млн рублей).

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Анастасия Фарбер (генеральный директор), Анвар Муллабеков, Дмитрий Кутырин, Эдуард Зимин, Владимир Кутырин, Владимир Новак, Екатерина Зозуля, Денис Куликов, Екатерина Бурмистрова, Ольга Канчер.

Партнеры: СПАО «Ингосстрах», АО «Альфастрахование», ООО «СК «Согласие», АО «Цюрих надежное страхование», ООО «Абсолют Страхование», ООО «Атрадиус Рус Кредитное Страхование», АО РНПК, WILLIS LIMITED, Zurich Insurance Company Ltd., Allianz Global Corporate & Specialty SE и др.

Дата последнего изменения: 24 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «СиЛайн»
лицензия ЦБРФ СБ № 4223 от 17.10.2014
Руководитель
Анастасия Валерьевна Фарбер (генеральный директор)
по информации на 24 сентября 2018 г.
Адрес
125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
Телефоны
+7 (495) 721-11-77
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