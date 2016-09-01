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Брокер Рольф Иншуренс

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лицензия СБ-Ю № 4127 77 от 21.04.2008 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
4 320
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
4 809
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
1906
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование ответственности
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней

Юридическим лицам

  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о брокере

ООО «СБЦ «Рольф Иншуренс» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера и специализирующаяся на автостраховании. По итогам 2015 года организация заняла 44-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

2 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-283 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СБЦ «Рольф Иншуренс» зарегистрировано в октябре 2002 года. Участниками общества являются Частная компания с ограниченной ответственностью «Краунвижн Лимитед» (Кипр), с участием 99% в уставном капитале и ООО «Рольф-Лоджистик» (1%). ООО «СБЦ «Рольф Иншуренс» входит в состав Группы компаний Рольф* – лидера российского авторитейла.

В 2015 году компания заключила 1906 договоров страхования, их них 1834 договора – с юридическими лицами и 72 договора – с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 4,81 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 15,3 млн рублей.

Уставный капитал – 4,32 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО СК «Альянс», ПАО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ООО СК «Зетта Страхование», ОАО «СГ МСК», ОАО «АльфаСтрахование», ЗАО «МАКС», АО «ГСК «Югория», АО «Интач Страхование» и др.

Руководство: Владимир Ширяев (генеральный директор).

*Группа компаний Рольф – один из крупнейших в России импортеров и продавцов автомобилей иностранных марок. Основана в 1991 году Сергеем Петровым. Группа компаний Рольф состоит из четырех ключевых подразделений: Рольф Розница (подразделение по продаже автомобилей), ММС Рус (дистрибуторскую сеть автомобилей Mitsubishi в России), ROLF SCS (логистический оператор) и финансовые услуги (кредитование, страхование, лизинг). В 2015 году прибыль ГК Рольф составила 4,69 млрд рублей, общий доход – 114,14 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 22 октября 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Рольф Иншуренс»
лицензия СБ-Ю № 4127 77 от 21.04.2008
Руководитель
Владимир Олегович Ширяев (генеральный директор)
по информации на 6 ноября 2018 г.
Адрес
127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 31, стр. 7
Телефоны
+7 (800) 700-05-35 
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