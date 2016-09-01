Справка banki.ru о брокере

ООО «СБЦ «Рольф Иншуренс» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера и специализирующаяся на автостраховании. По итогам 2015 года организация заняла 44-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

2 февраля 2017 года Банк России приказом № ОД-283 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СБЦ «Рольф Иншуренс» зарегистрировано в октябре 2002 года. Участниками общества являются Частная компания с ограниченной ответственностью «Краунвижн Лимитед» (Кипр), с участием 99% в уставном капитале и ООО «Рольф-Лоджистик» (1%). ООО «СБЦ «Рольф Иншуренс» входит в состав Группы компаний Рольф* – лидера российского авторитейла.



В 2015 году компания заключила 1906 договоров страхования, их них 1834 договора – с юридическими лицами и 72 договора – с физическими лицами.

Доход брокера за 2015 год составил 4,81 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 15,3 млн рублей.

Уставный капитал – 4,32 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Партнеры: ООО «Группа Ренессанс Страхование», ОСАО «РЕСО-Гарантия», ОАО СК «Альянс», ПАО «Росгосстрах», ОСАО «Ингосстрах», ООО СК «Зетта Страхование», ОАО «СГ МСК», ОАО «АльфаСтрахование», ЗАО «МАКС», АО «ГСК «Югория», АО «Интач Страхование» и др.

Руководство: Владимир Ширяев (генеральный директор).

*Группа компаний Рольф – один из крупнейших в России импортеров и продавцов автомобилей иностранных марок. Основана в 1991 году Сергеем Петровым. Группа компаний Рольф состоит из четырех ключевых подразделений: Рольф Розница (подразделение по продаже автомобилей), ММС Рус (дистрибуторскую сеть автомобилей Mitsubishi в России), ROLF SCS (логистический оператор) и финансовые услуги (кредитование, страхование, лизинг). В 2015 году прибыль ГК Рольф составила 4,69 млрд рублей, общий доход – 114,14 млрд рублей.

Дата последнего изменения: 22 октября 2017 г.