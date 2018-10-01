Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. Входит в состав швейцарской группы компаний Société de Courtage en Réassurances S.A. По итогам 2017 года организация заняла 32-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании в России находится в Москве.

ООО «Страховой брокер «Сосьете де Куртаж Ре» зарегистрировано в октябре 2000 года. Основными направлениями деятельности общества являются: страхование морских, авиационных, космических, сельскохозяйственных, энергетических и строительно-монтажных рисков, страхование имущества, личные виды страхования, а также осуществление факультативного и облигаторного перестрахования.

Участниками общества являются: Никита Логачёв (40,55%), Вера Шлеева (34,5%) и швейцарская компания АО СКР Сосьете Де Куртаж Ан Реассюранс СА (Société de Courtage en Réassurances S.A.*), владеющая 24,95% уставного капитала компании. «Сосьете де Куртаж Ре» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



В 2017 году компания заключила 4 договора страхования с юридическими лицами и 942 договора перестрахования (из них 903 – по факультативной форме, 39 – по облигаторной форме). Годом ранее брокер подписал 30 договоров страхования с юридическими лицами и 641 договор перестрахования (из них 635 – по факультативной форме, 3 – по облигаторной форме и 3 – по факультативно-облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 24,09 млн рублей, что на 38% превышает аналогичный показатель за предыдущий год (в 2016-м – 17,46 млн рублей).

Уставный капитал – 1,75 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Павел Резвушкин (генеральный директор).

Брокерские услуги по заключение договоров страхования осуществляются в интересах страховых компаний АО «Альфастрахование», ООО «ВТБ страхование», СПАО «Ингосстрах», АО «СОГАЗ», ПАО СК «Росгосстрах», АО «Цюрих надежное страхование», СПАО «РЕСО-Гарантия», АО «СК «Пари» и др.

Партнерами компании по перестрахованию являются ведущие российские и мировые перестраховщики, такие как Az Re, Everest Re, Hannover Re, Maphre Re, Munich Re, Partner Re, Polish Re, SAVA Re, SCOR, Swiss Re, Trust Re и др.



Клиентами по прямому страхованию являются: Гражданские самолеты Сухого, ВТБ-Лизинг, Московский бизнес-инкубатор, ОГК-5, ТГК-9, ФСК ЕЭС, Финансовая лизинговая компания, Аэроэкспресс, Группа компаний Интерстатус и др.



*Société de Courtage en Réassurances S.A. (Женева, Швейцария) – профессиональный страховой и перестраховочный брокер и консультант, ведущий деятельность с 1972 года. Компания представлена в России, Азербайджане, Республике Казахстан, Республике Молдова и ОАЭ. Партнерами брокера являются ведущие страховые и перестраховочные компании России, стран бывшего СССР, Западной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Азии.

Дата последнего изменения: 2 октября 2018 г.