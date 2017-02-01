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Брокер Стентор Лондонгейт

изменить брокера
лицензия СБ № 4102 от 20.08.2015 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
12
на 01.02.17
Доход брокера, тыс. ₽
2 210
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
2
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
5
за 2015
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер «Стентор Лондонгейт» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года организация заняла 55-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании расположен в Москве.

18 августа 2016 года Банк России приказом № ОД-2684 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с неустранением в установленный срок нарушений страхового законодательства, а именно, в связи с уклонением от получения предписания.

Компания зарегистрирована в марте 2002 года как ООО «Страховое бюро «Брокер». В марте 2007 года организация сменила название на ООО «Страховой Брокер «Стентор Лондонгейт».

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 мая 2016 года компания находится в процессе реорганизации в форме присоединения к ООО «Миньон», владельцем которого выступает Сергей Крысин.

Участниками общества являются: само общество (доля 80% в уставном капитале) и Айрат Валеев (20%).

В 2015 году организация заключила 2 договора страхования с юридическими лицами и 5 договоров перестрахования по факультативной форме.

Доход брокера за 2015 год составил 2,21 млн рублей. В предыдущем отчетном году компания показала доход в размере 2,32 млн рублей.

Уставный капитал – 12,5 тыс. рублей (по состоянию на 1 февраля 2017 года).

Руководство: Гусман Салихзянов (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 марта 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер «Стентор Лондонгейт»
лицензия СБ № 4102 от 20.08.2015
Руководитель
Гусман Фаритович Салихзянов (генеральный директор)
по информации на 29 марта 2017 г.
Адрес
121596, г. Москва, ул. Барвихинская, д. 6, пом. 1, комн. 57
Телефоны
8 (495) 360-77-26
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