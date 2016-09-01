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Брокер Столица

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4118 77 от 28.02.2008 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
7 942
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
2
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
12
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Страхование путешественников
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование ответственности
  • Ипотечное страхование

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Столица» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 37-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.

11 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1220 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «Страховой брокер «Столица» работает на рынке страхования с ноября 2008 года. Компания оказывает юридическим и физическим лицам услуги по всем видам страхования и кредитования, предоставляет помощь в оформлении банковской гарантии, а также услуги по оценке и выкупу автомобилей с пробегом. С начала деятельности брокер является активным участником сегмента рынка агрострахования. В перечне услуг брокера есть специальные программы по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, страхованию рыбы и страхованию животноводства от всех «классических» рисков.

Участниками общества являются Алексей Комлев (50%) и само общество (50%).

В 2015 году компания заключила 2 договора страхования с юридическими лицами и 12 договоров перестрахования (все – по факультативной форме).

Доход брокера за 2015 год составил 7,94 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 19,28 млн рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Евгения Свойкина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 мая 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Столица»
лицензия СБ-Ю № 4118 77 от 28.02.2008
Руководитель
Евгения Львовна Свойкина (генеральный директор)
по информации на 20 сентября 2016 г.
Адрес
119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 18, стр. 1
Телефоны
+7 (495) 968-55-86
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