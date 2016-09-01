Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Столица» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 37-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится в Москве.



11 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1220 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.



ООО «Страховой брокер «Столица» работает на рынке страхования с ноября 2008 года. Компания оказывает юридическим и физическим лицам услуги по всем видам страхования и кредитования, предоставляет помощь в оформлении банковской гарантии, а также услуги по оценке и выкупу автомобилей с пробегом. С начала деятельности брокер является активным участником сегмента рынка агрострахования. В перечне услуг брокера есть специальные программы по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, страхованию рыбы и страхованию животноводства от всех «классических» рисков.



Участниками общества являются Алексей Комлев (50%) и само общество (50%).

В 2015 году компания заключила 2 договора страхования с юридическими лицами и 12 договоров перестрахования (все – по факультативной форме).

Доход брокера за 2015 год составил 7,94 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 19,28 млн рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Евгения Свойкина (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 мая 2017 г.