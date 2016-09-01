Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 09.07.2015 года ООО «СБ «Страховой посредник» прекратило деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к другому юридическому лицу ООО «Комтранс». По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует.
Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Страховой посредник»
лицензия СБ № 4252 от 01.12.2014
Руководитель
Татьяна Николаевна Белова (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19, эт. 1, офис 41Х1Д
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