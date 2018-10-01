Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Тернер» – компания, специализирующаяся в риск-консалтинге, размещении и сопровождении сложных программ страхования и урегулировании убытков. По итогам 2017 года организация заняла 35-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в апреле 2010 года под наименованием ООО «Страховой брокер «Меридиан». В октябре того же года общество было переименовано в ООО «Страховой брокер «Тернер». СБ «Тернер» специализируется на разработке и согласовании условий сложных страховых продуктов, размещении перестраховочной защиты на международных рынках, а также урегулировании страховых случаев. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



Единственным участником компании является Елена Тарасенко (100% доля в уставном капитале).

В 2017 году компания заключила 32 договора перестрахования по факультативной форме (в 2016-м – 67 договоров); договоры страхования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 20,32 млн рублей, что на 32% меньше показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 29,88 млн рублей).

Уставный капитал – 5,51 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Клиентами компании в России являются крупнейшие предприятия банковской, нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной, металлургической, финансовой отрасли и других секторов российской экономики.

Руководство: Елена Тарасенко (генеральный директор).

Партнеры: АО «СОГАЗ», АО «Цюрих надежное страхование», АО «Либерти страхование», ООО «Страховая компания «Чабб», ПАО «СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах» и др.

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.