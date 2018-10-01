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Брокер Тернер

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4217 77 от 29.10.2010
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
5 510
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
20 317
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
32
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование кибер-рисков
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование транспорта
  • Страхование грузов
  • Автострахование
  • Страхование опасных объектов
  • Комплексное страхование банков
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Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Тернер» – компания, специализирующаяся в риск-консалтинге, размещении и сопровождении сложных программ страхования и урегулировании убытков. По итогам 2017 года организация заняла 35-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

Компания зарегистрирована в апреле 2010 года под наименованием ООО «Страховой брокер «Меридиан». В октябре того же года общество было переименовано в ООО «Страховой брокер «Тернер». СБ «Тернер» специализируется на разработке и согласовании условий сложных страховых продуктов, размещении перестраховочной защиты на международных рынках, а также урегулировании страховых случаев. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Единственным участником компании является Елена Тарасенко (100% доля в уставном капитале).

В 2017 году компания заключила 32 договора перестрахования по факультативной форме (в 2016-м – 67 договоров); договоры страхования отсутствуют.

Доход брокера за 2017 год составил 20,32 млн рублей, что на 32% меньше показателя предыдущего отчетного года (в 2016-м – 29,88 млн рублей).

Уставный капитал – 5,51 млн рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Клиентами компании в России являются крупнейшие предприятия банковской, нефтегазовой, телекоммуникационной, транспортной, металлургической, финансовой отрасли и других секторов российской экономики.

Руководство: Елена Тарасенко (генеральный директор).

Партнеры: АО «СОГАЗ», АО «Цюрих надежное страхование», АО «Либерти страхование», ООО «Страховая компания «Чабб», ПАО «СК «Росгосстрах», СПАО «Ингосстрах» и др.

Дата последнего изменения: 4 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Тернер»
лицензия СБ-Ю № 4217 77 от 29.10.2010
Руководитель
Елена Николаевна Тарасенко (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2018 г.
Адрес
119017, г. Москва, пер. Малый Толмачевский, д. 8/11, стр. 3, пом. 1, комн. 203-204
Телефоны
+7 (495) 959-46-14
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