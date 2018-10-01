ООО «Страховой брокер «ТИСС» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 33-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании и один филиал находятся в Москве.
ООО «Страховой брокер «ТИСС» зарегистрировано в мае 2007 года. Компания оказывает комплексное обслуживание в сфере страхования, включая консультации, проведение тендеров, оценку страхового портфеля, услуги по поиску банков предоставляющих обеспечение для выполнения госконтрактов, а также услуги кредитного брокера. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.
ООО «Страховой брокер «ТИСС» специализируется на страховании в сельскохозяйственной отрасли и корпоративном секторе. В перечень услуг по страхованию входит страхование урожая (с господдержкой), лесного фонда, аквакультур, животных и птиц, имущества предприятий и т.д.
Единственным участником общества является Татьяна Шарафутдинова (100%).
В 2017 году брокер заключил 430 договоров страхования с физическими лицами. Годом ранее подписано один договор перестрахования по факультативной форме.
Доход брокера за 2017 год составил 22,5 млн рублей против 20 тыс. рублей, полученных в 2016-м.
Уставный капитал – 50 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).
Руководство: Дмитрий Фетерович (генеральный директор).
Партнеры: ООО «СК «Согласие», САО «ВСК», АО «Альфастрахование», ООО СО «Акцепт», АО «Боровицкое страховое общество», АО Страховое Общество «Якорь».
Дата последнего изменения: 2 октября 2018 г.