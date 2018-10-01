Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «ТИСС» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2017 года организация заняла 33-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании и один филиал находятся в Москве.

ООО «Страховой брокер «ТИСС» зарегистрировано в мае 2007 года. Компания оказывает комплексное обслуживание в сфере страхования, включая консультации, проведение тендеров, оценку страхового портфеля, услуги по поиску банков предоставляющих обеспечение для выполнения госконтрактов, а также услуги кредитного брокера. Компания является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров.



ООО «Страховой брокер «ТИСС» специализируется на страховании в сельскохозяйственной отрасли и корпоративном секторе. В перечень услуг по страхованию входит страхование урожая (с господдержкой), лесного фонда, аквакультур, животных и птиц, имущества предприятий и т.д.

Единственным участником общества является Татьяна Шарафутдинова (100%).

В 2017 году брокер заключил 430 договоров страхования с физическими лицами. Годом ранее подписано один договор перестрахования по факультативной форме.



Доход брокера за 2017 год составил 22,5 млн рублей против 20 тыс. рублей, полученных в 2016-м.

Уставный капитал – 50 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Руководство: Дмитрий Фетерович (генеральный директор).

Партнеры: ООО «СК «Согласие», САО «ВСК», АО «Альфастрахование», ООО СО «Акцепт», АО «Боровицкое страховое общество», АО Страховое Общество «Якорь».

Дата последнего изменения: 2 октября 2018 г.