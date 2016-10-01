Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой брокер «Виктория» – компания, осуществляющая деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Центральный офис компании находится в Москве.

15 сентября 2016 года Банк России приказом № ОД-3088 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «Страховой брокер «Виктория» зарегистрировано в октябре 2012 года. Единственным участником общества является Наталья Закунова (100% уставного капитала). В августе 2016 году в СМИ появилась информация о причастии Натальи Закуновой к крупномасштабной незаконной обналички на сумму свыше 1 млрд рублей с использованием счетов ряда страховых организаций. Уголовное дело в отношении фигурантов, среди которых помимо Натальи Закуной проходят гендиректор ООО «СК «Антарес» Роман Вербицкий и учредитель ООО «ЛМ страховой брокер» Максим Аствацатуров, передано для рассмотрения в Хамовнический райсуд Москвы.

В 2014 году компания получила доход в размере 22,95 млн рублей и заняла 29-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 80 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).



Руководство: Михаил Андреев (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.