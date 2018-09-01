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Брокер Страховой Брокер Виллис СНГ

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4007 77 от 10.07.2012
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
3 000
на 01.09.18
Доход брокера, тыс. ₽
2 087 125
за 2017
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
764
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
172
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование предпринимательских рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование выезжающих за рубеж
  • Страхование морских и авиационных рисков
  • Страхование авиационных и космических рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ» – зарегистрированная в 1992 году дочерняя компания международного страхового брокера Willis Group Holdings plc. По итогам 2017 года компания стала лидером среди российских страховых брокеров по размеру полученного дохода. Офисы компании открыты в Москве и Санкт-Петербурге.

Компания оказывает страховые брокерские услуги по всем видам страхования и перестрахования, а также сопутствующие консультационные услуги в области управления рисками.

ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

Материнской компанией является Willis Group Holdings plc*, осуществляющая управление через Частную акционерную компанию с ограниченной ответственностью «Виллис Интернэшнл Лимитед» (Англия), которой принадлежит 100% уставного капитала ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ».

В 2017 году компания заключила 764 договоров страхования с юридическими лицами и 172 договора перестрахования (из них 159 – по факультативной форме, 19 – по облигаторной и 2 – по факультативно-облигаторной). Годом ранее брокером подписано 611 договоров страхования с юридическими лицами и 180 договоров перестрахования (из них 159 – по факультативной форме, 12 – по облигаторной и 1 – по факультативно-облигаторной).

Доход брокера за 2017 год составил 2,09 млрд рублей, что на 14% меньше аналогичного показателя предыдущего года (в 2016-м – 2,43 млрд рублей).

Уставный капитал – 3 млн рублей (по состоянию на 1 сентября 2018 года).

Руководство: Александр Старостин (директор).

*Willis – ведущий международный страховой брокер, предоставляющий полный спектр страховых брокерских услуг и услуг в области риск-консалтинга. Компания основана в 1828 году и в настоящее время имеет свыше 400 офисов и представительств по всему миру. В июне 2015 года Willis Group объявила о слиянии с Towers Watson для создания Willis Towers Watson. Объединенная компания Willis Towers Watson работает в 120 странах мира, количество сотрудников составляет 39 тыс. человек. Общая выручка компаний группы Willis в 2017 году составила 8,202 млрд долларов, чистая прибыль, относящаяся к Willis Towers Watson – 568 млн долларов.

Дата последнего изменения: 25 сентября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер Виллис СНГ»
лицензия СБ-Ю № 4007 77 от 10.07.2012
Руководитель
Александр Анатольевич Старостин (директор)
по информации на 25 сентября 2018 г.
Адрес
119019, г. Москва, б-р Гоголевский, д. 11
Телефоны
+7 (495) 956-34-35
+7 (495) 258-55-54
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