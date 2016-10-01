ООО «Страховой Брокер ВПБ» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании расположен в Москве.
15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4544 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ООО «Страховой Брокер ВПБ» зарегистрировано в октябре 2000 года. Единственным участником общества Наталия Завьялова (доля 100% в уставном капитале).
В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размер 603 тыс. рублей и заняла 86-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.
Уставный капитал – 155 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).
Руководство: Александр Григоров (генеральный директор).
Дата последнего изменения: 21 июня 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой Брокер ВПБ»
лицензия СБ-Ю № 4040 77 от 29.06.2007
Руководитель
Александр Александрович Григоров (генеральный директор)
по информации на 22 июня 2018 г.
Адрес
119048, г. Москва, пр- т Комсомольский, д. 42, стр. 1
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