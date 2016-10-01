Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой Брокер ВПБ» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Согласно отчетности, предоставленной в Банк России по итогам 2015 года, доходы у страхового брокера за минувший год отсутствуют. Головной офис компании расположен в Москве.

15 декабря 2016 года Банк России приказом № ОД-4544 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой Брокер ВПБ» зарегистрировано в октябре 2000 года. Единственным участником общества Наталия Завьялова (доля 100% в уставном капитале).



В 2015 году брокер не заключал договоров договоров страхования и перестрахования. Доход компании за 2015 год отсутствует. В 2014 году компания получила доход в размер 603 тыс. рублей и заняла 86-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.



Уставный капитал – 155 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Александр Григоров (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 21 июня 2018 г.