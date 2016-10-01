Справка banki.ru о брокере

ООО «СБ «Ярд» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 80-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

27 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-2120 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Страховой брокер «Ярд». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «СБ «Ярд» зарегистрировано в феврале 2012 года. Компания сотрудничает как с крупными корпоративными клиентами, так и с представителями малого предпринимательства. Основными направлениями деятельности являются страхование имущества, грузов, опасных объектов, ответственности и личные виды страхования. Участниками общества являются: Илья Козлов (25%), Надежда Русских (25%), Анатолий Самонин (25%) и Анвар Сидоров (25%). Компания входит в состав Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



В 2015 году организация заключила 1 договор страхования с юридическим лицом.

Доход брокера за 2015 год составил 117 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 145 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Василий Самонин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 июля 2017 г.