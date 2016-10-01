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Брокер Ярд

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4283 77 от 05.07.2012 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
117
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
1
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование квартир
  • Страхование загородных домов
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни
  • Пенсионное страхование
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование ответственности
  • Страхование жизни сотрудников
  • Страхование опасных объектов
  • Накопительные пенсионные программы
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Комплексное страхование банков
  • Страхование грузов
Справка banki.ru о брокере

ООО «СБ «Ярд» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 80-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Москве.

27 июля 2017 года Банк России приказом № ОД-2120 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Страховой брокер «Ярд». Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СБ «Ярд» зарегистрировано в феврале 2012 года. Компания сотрудничает как с крупными корпоративными клиентами, так и с представителями малого предпринимательства. Основными направлениями деятельности являются страхование имущества, грузов, опасных объектов, ответственности и личные виды страхования. Участниками общества являются: Илья Козлов (25%), Надежда Русских (25%), Анатолий Самонин (25%) и Анвар Сидоров (25%). Компания входит в состав Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2015 году организация заключила 1 договор страхования с юридическим лицом.

Доход брокера за 2015 год составил 117 тыс. рублей. Годом ранее компания получила доход в размере 145 тыс. рублей.

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Василий Самонин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 28 июля 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Ярд»
лицензия СБ-Ю № 4283 77 от 05.07.2012
Руководитель
Василий Анатольевич Самонин (генеральный директор)
по информации на 4 октября 2016 г.
Адрес
119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 1
Телефоны
8 (495) 223-38-01
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