Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Юником» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Общество занимает 60-е место по размеру полученного дохода в 2017 году. Головной офис компании находится в Москве.

2 августа 2018 года Банк России приказом № ОД-2014 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО Страховой брокер «Юником» зарегистрировано в апреле 2011 года. Единственным участником общества является Юрий Кудряков (доля 100% в уставном капитале). СБ «Юником» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).



В 2016-2017 годах организация не заключала договоры страхования и перестрахования. Доход за минувший год составил 585 тыс. рублей (вознаграждение, полученное за осуществление иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).



Партнеры: СПАО «РЕСО-Гарантия».

Руководство: Юрий Кудряков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 10 октября 2018 г.