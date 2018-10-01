ООО Страховой брокер «Юником» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Общество занимает 60-е место по размеру полученного дохода в 2017 году. Головной офис компании находится в Москве.
2 августа 2018 года Банк России приказом № ОД-2014 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.
ООО Страховой брокер «Юником» зарегистрировано в апреле 2011 года. Единственным участником общества является Юрий Кудряков (доля 100% в уставном капитале). СБ «Юником» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).
В 2016-2017 годах организация не заключала договоры страхования и перестрахования. Доход за минувший год составил 585 тыс. рублей (вознаграждение, полученное за осуществление иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности).
Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).
Партнеры: СПАО «РЕСО-Гарантия».
Руководство: Юрий Кудряков (генеральный директор).
Дата последнего изменения: 10 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Юником»
лицензия ЦБРФ СБ № 4254 от 07.11.2014
Руководитель
Юрий Сергеевич Кудряков (генеральный директор)
по информации на 10 октября 2018 г.
Адрес
109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, эт. 6, комн. 5
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