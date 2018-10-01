Россия
Вход
Поиск

Брокер Юником

изменить брокера
лицензия ЦБРФ СБ № 4254 от 07.11.2014 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
10
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
585
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО

Юридическим лицам

  • Автострахование
Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой брокер «Юником» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. Общество занимает 60-е место по размеру полученного дохода в 2017 году. Головной офис компании находится в Москве.

2 августа 2018 года Банк России приказом № ОД-2014 отозвал лицензию компании на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера. Решение принято в связи с добровольным отказом от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО Страховой брокер «Юником» зарегистрировано в апреле 2011 года. Единственным участником общества является Юрий Кудряков (доля 100% в уставном капитале). СБ «Юником» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ).

В 2016-2017 годах организация не заключала договоры страхования и перестрахования. Доход за минувший год составил 585 тыс. рублей (вознаграждение, полученное за осуществление иной связанной с оказанием услуг по страхованию деятельности).

Уставный капитал – 10 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2018 года).

Партнеры: СПАО «РЕСО-Гарантия».

Руководство: Юрий Кудряков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 10 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой брокер «Юником»
лицензия ЦБРФ СБ № 4254 от 07.11.2014
Руководитель
Юрий Сергеевич Кудряков (генеральный директор)
по информации на 10 октября 2018 г.
Адрес
109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17, эт. 6, комн. 5
Телефоны
8 (922) 264-91-67
Все брокеры
 798

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы