ООО Страховой Брокер «Юнити Консалт» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.
Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 сентября 2015 года ООО СБ «Юнити Консалт» прекратило деятельности в результате присоединения к ООО «Эксперт-консалтинг».
ООО Страховой Брокер «Юнити Консалт» зарегистрировано в декабре 2000 года. Единственным участником общества является Мария Заболоцкая (доля 100% в уставном капитале).
В 2014 году организация заключила 9 договора страхования (все договора по виду страхования иному, чем страхование жизни) и 1 договор перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 396 тыс. рублей и заняла 93-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.
Уставный капитал – 8,4 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).
Руководство: Мария Заболоцкая (генеральный директор).
Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО Страховой Брокер «Юнити Консалт»
лицензия СБ № 4052 от 25.06.2014
Руководитель
Мария Анатольева Заболоцкая (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 53, корп. 2, пом. V
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.