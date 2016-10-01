Справка banki.ru о брокере

ООО Страховой Брокер «Юнити Консалт» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового и перестраховочного брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 сентября 2015 года ООО СБ «Юнити Консалт» прекратило деятельности в результате присоединения к ООО «Эксперт-консалтинг».

ООО Страховой Брокер «Юнити Консалт» зарегистрировано в декабре 2000 года. Единственным участником общества является Мария Заболоцкая (доля 100% в уставном капитале).

В 2014 году организация заключила 9 договора страхования (все договора по виду страхования иному, чем страхование жизни) и 1 договор перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 396 тыс. рублей и заняла 93-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 8,4 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Мария Заболоцкая (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 3 октября 2016 г.