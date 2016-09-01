Справка banki.ru о брокере

ООО «СБ «Южный трап» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Центральный офис компании находится в Москве.

18 августа 2016 года Банк России приказом ОД-2688 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «СБ «Южный трап» зарегистрировано в октябре 2011 года. Единственным участником общества является Олег Хузин (100% уставного капитала).

В 2014 году компания заключила с российскими страховыми организациями 2 договора на оказание брокерских услуг и 4193 договора перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 18,71 млн рублей и заняла 37-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 18 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Олег Хузин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 октября 2016 г.