ООО «СБ «Южный трап» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Центральный офис компании находится в Москве.
18 августа 2016 года Банк России приказом ОД-2688 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.
ООО «СБ «Южный трап» зарегистрировано в октябре 2011 года. Единственным участником общества является Олег Хузин (100% уставного капитала).
В 2014 году компания заключила с российскими страховыми организациями 2 договора на оказание брокерских услуг и 4193 договора перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 18,71 млн рублей и заняла 37-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.
Уставный капитал – 18 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.