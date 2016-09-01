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Брокер Южный трап

изменить брокера
лицензия СБ-Ю 4265 77 от 28.12.2011 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
18
на 01.09.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «СБ «Южный трап» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Центральный офис компании находится в Москве.

18 августа 2016 года Банк России приказом ОД-2688 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности в связи с неоднократным в течение года непредставлением в Банк России отчетности, установленной страховым законодательством и другими федеральными законами.

ООО «СБ «Южный трап» зарегистрировано в октябре 2011 года. Единственным участником общества является Олег Хузин (100% уставного капитала).

В 2014 году компания заключила с российскими страховыми организациями 2 договора на оказание брокерских услуг и 4193 договора перестрахования. В 2014 году компания получила доход в размере 18,71 млн рублей и заняла 37-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 18 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Олег Хузин (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 октября 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой брокер «Южный трап»
лицензия СБ-Ю 4265 77 от 28.12.2011
Руководитель
Олег Мивинович Хузин (генеральный директор)
по информации на 3 октября 2016 г.
Адрес
107045, г. Москва, пер. Луков, д. 4, офис 8
Телефоны
8 (964) 568-05-54
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