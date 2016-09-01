Россия
Вход
Поиск

Брокер Страховой дом Восточные брокеры

изменить брокера
лицензия СБ-Ю № 4067 25 от 29.08.2007 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
300
на 01.09.16
Доход брокера, тыс. ₽
10 184
за 2015
Количество заключенных
договоров страхования, шт.
9356
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
7
за 2015
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование имущества
  • Страхование ответственности

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование грузов
  • Страхование ответственности
  • Страхование сельскохозяйственных рисков
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой дом «Восточные брокеры» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 35-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится во Владивостоке.

11 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1219 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «Страховой дом «Восточные брокеры» зарегистрировано в ноябре 2004 года. Основная специализация компании – оказание страховых услуг сельхозпроизводителям (страхование сельскохозяйственной техники, страхование урожая, страхование крупного рогатого скота и др.).

Участниками общества являются физические лица – Андрей Приходько (55%) и Игорь Ворнаков (45%).

В 2015 году компания заключила 9356 договоров страхования (из них 9347 договоров с физическими лицами и 9 договоров – с юридическими лицами) и 7 договоров перестрахования (все – по факультативной форме).

Доход брокера за 2015 год составил 10,18 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 17,08 млн рублей.

Уставный капитал – 300 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Игорь Ворнаков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 мая 2017 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой дом «Восточные брокеры»
лицензия СБ-Ю № 4067 25 от 29.08.2007
Руководитель
Игорь Анатольевич Ворнаков (генеральный директор)
по информации на 19 сентября 2016 г.
Адрес
690005, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 183а
Телефоны
8 (4232) 230-20-83
8 (4232) 270-93-27
Все брокеры
 395

Интервью

«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
«Застраховать облако Google сможет только пул из всех мировых страховщиков»
Владимир Новиков
директор по рискам «Сбербанк Страхование»

В иерархии потенциальных глобальных угроз киберпреступления перевешивают даже угрозы от стихийных бедствий и катастроф. Страховщики нашли, что противопоставить кибермошенникам.

11848 1
Все интервью

Пресс-релизы

Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста
Сбербанк делает ипотечное страхование жизни доступным для людей старшего возраста

Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.

Все пресс-релизы