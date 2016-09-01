Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховой дом «Восточные брокеры» – компания, ведущая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 35-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании находится во Владивостоке.

11 мая 2017 года Банк России приказом №ОД-1219 отозвал лицензию компании на осуществление страховой брокерской деятельности. Решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «Страховой дом «Восточные брокеры» зарегистрировано в ноябре 2004 года. Основная специализация компании – оказание страховых услуг сельхозпроизводителям (страхование сельскохозяйственной техники, страхование урожая, страхование крупного рогатого скота и др.).



Участниками общества являются физические лица – Андрей Приходько (55%) и Игорь Ворнаков (45%).

В 2015 году компания заключила 9356 договоров страхования (из них 9347 договоров с физическими лицами и 9 договоров – с юридическими лицами) и 7 договоров перестрахования (все – по факультативной форме).

Доход брокера за 2015 год составил 10,18 млн рублей. Годом ранее компания показала доход в размере 17,08 млн рублей.

Уставный капитал – 300 тыс. рублей (по состоянию на 1 сентября 2016 года).

Руководство: Игорь Ворнаков (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 13 мая 2017 г.