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Брокер Страховой (перестраховочный) брокер НБЦ

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лицензия СБ-Ю № 4058 77 от 29.11.2012 Отозвана
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
15
на 01.03.16
Справка banki.ru о брокере

ООО «СПБ «НБЦ» – компания, занимающаяся посреднической деятельностью в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 марта 2016 года компания компания прекратила деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу – ООО «Арави1».

Банк России приказом от 10.03.2016 года № ОД-817 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Страховой (перестраховочный) брокер «НБЦ» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.

ООО «СПБ «НБЦ» зарегистрировано в феврале 2007 года. Единственным участником компании является ООО «Управление и сервис» (100% уставного капитала). Конечные бенефициары – Александр Бондарь (28,57%) и Юлия Калиновская (71,43%).

В 2014 году компания заключила 5 договоров страхования, все из них по виду страхования иному, чем страхование жизни. Брокерских договоров и договоров перестрахования по итогам 2014 года компания не заключала. В 2014 году компания получила доход в размере 44,57 млн рублей и заняла 20-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 15 тыс. рублей (по состоянию на 1 марта 2016 года).

Руководство: Александр Бондарь (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 марта 2016 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховой (перестраховочный) брокер «НБЦ»
лицензия СБ-Ю № 4058 77 от 29.11.2012
Руководитель
Александр Аркадьевич Бондарь (генеральный директор)
по информации на 1 марта 2016 г.
Адрес
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 29/16, оф. 104
Телефоны
+7 (499) 241-44-98
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