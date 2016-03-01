Справка banki.ru о брокере

ООО «СПБ «НБЦ» – компания, занимающаяся посреднической деятельностью в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года статистическая информация о деятельности организации на сайте Банка России отсутствует. Головной офис компании находится в Москве.

Согласно выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 4 марта 2016 года компания компания прекратила деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу – ООО «Арави1».

Банк России приказом от 10.03.2016 года № ОД-817 отозвал лицензию на осуществление страховой брокерской деятельности ООО «Страховой (перестраховочный) брокер «НБЦ» в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности.



ООО «СПБ «НБЦ» зарегистрировано в феврале 2007 года. Единственным участником компании является ООО «Управление и сервис» (100% уставного капитала). Конечные бенефициары – Александр Бондарь (28,57%) и Юлия Калиновская (71,43%).

В 2014 году компания заключила 5 договоров страхования, все из них по виду страхования иному, чем страхование жизни. Брокерских договоров и договоров перестрахования по итогам 2014 года компания не заключала. В 2014 году компания получила доход в размере 44,57 млн рублей и заняла 20-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода.

Уставный капитал – 15 тыс. рублей (по состоянию на 1 марта 2016 года).

Руководство: Александр Бондарь (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 марта 2016 г.