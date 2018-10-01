Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховые брокеры «АСТ» – российский страховой брокер, предоставляющий полный спектр страховых брокерских услуг и услуг в области риск консалтинга. По итогам 2017 года организация заняла 30-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании расположен в Москве.

ООО «Страховые брокеры «АСТ» основано в 2007 году. Компания входит в состав группы «АСТ*». Компания ведет основную деятельность не как брокер, а как агент. Официальные данные об объеме бизнеса отсутствуют. За период 2015-2016 гг. доходы компании отсутствуют. При этом, согласно финансовой отчетности за 2016 года выручка от реализации ООО «Страховые брокеры «АСТ» составила 47,43 млн рублей (в 2015-м – 438,14 млн рублей), что может соответствовать размерам агентского вознаграждения. Доход брокера по итогам 2017 года составил 25,67 млн рублей, а количество заключенных договоров перестрахования – 46 шт. (все договоры по факультативной форме).

Компания оказывают страховые брокерские услуги по всем видам страхования и консультационные услуги в области управления рисками. Участниками компании являются Илья Михайленко (63%) и Ирина Лукьянова (37%). СБ «АСТ» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ). Профессиональная ответственность группы компаний «АСТ» застрахована на 80 млн рублей.



Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2017 года).



Руководство: Ирина Лукьянова (генеральный директор).

Партнеры: ОАО «ГСК «Югория», ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «Ингосстрах», ООО «ВТБ Страхование», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Согласие» и др.



*В группу компаний «АСТ» входит ООО «АСТ Электронный полис», ООО «АСТ Имущественное страхование», ООО «АСТ Личное страхование», ООО «АСТ-Калининград», ООО «Страховые брокеры «АСТ».



Дата последнего изменения: 19 октября 2018 г.