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Брокер Страховые брокеры АСТ

изменить брокера
лицензия СБ-Ю 4094 77 от 29.08.2013
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
20
на 01.10.18
Доход брокера, тыс. ₽
25 669
за 2017
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
46
за 2017
Предлагаемые виды страхования

Физическим лицам

  • Каско
  • ОСАГО
  • Страхование имущества
  • Страхование загородных домов
  • Страхование квартир
  • Добровольное медицинское страхование
  • Страхование от несчастных случаев и болезней
  • Страхование жизни
  • Страхование путешественников

Юридическим лицам

  • Страхование имущества
  • Страхование транспорта
  • Автострахование
  • Добровольное медицинское страхование сотрудников
  • Страхование сотрудников от несчастного случая и болезни
  • Страхование финансовых рисков
  • Страхование ответственности
  • Страхование грузов
  • Страхование строительно-монтажных рисков
  • Страхование кибер-рисков
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховые брокеры «АСТ» – российский страховой брокер, предоставляющий полный спектр страховых брокерских услуг и услуг в области риск консалтинга. По итогам 2017 года организация заняла 30-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Центральный офис компании расположен в Москве.

ООО «Страховые брокеры «АСТ» основано в 2007 году. Компания входит в состав группы «АСТ*». Компания ведет основную деятельность не как брокер, а как агент. Официальные данные об объеме бизнеса отсутствуют. За период 2015-2016 гг. доходы компании отсутствуют. При этом, согласно финансовой отчетности за 2016 года выручка от реализации ООО «Страховые брокеры «АСТ» составила 47,43 млн рублей (в 2015-м – 438,14 млн рублей), что может соответствовать размерам агентского вознаграждения. Доход брокера по итогам 2017 года составил 25,67 млн рублей, а количество заключенных договоров перестрахования – 46 шт. (все договоры по факультативной форме).

Компания оказывают страховые брокерские услуги по всем видам страхования и консультационные услуги в области управления рисками. Участниками компании являются Илья Михайленко (63%) и Ирина Лукьянова (37%). СБ «АСТ» является членом Ассоциации Профессиональных Страховых Брокеров (АПСБ). Профессиональная ответственность группы компаний «АСТ» застрахована на 80 млн рублей.

Уставный капитал – 20 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2017 года).

Руководство: Ирина Лукьянова (генеральный директор).

Партнеры: ОАО «ГСК «Югория», ПАО «САК «Энергогарант», СПАО «Ингосстрах», ООО «ВТБ Страхование», ПАО СК «Росгосстрах», ООО «СК «Согласие» и др.

*В группу компаний «АСТ» входит ООО «АСТ Электронный полис», ООО «АСТ Имущественное страхование», ООО «АСТ Личное страхование», ООО «АСТ-Калининград», ООО «Страховые брокеры «АСТ».

Дата последнего изменения: 19 октября 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховые брокеры «АСТ»
лицензия СБ-Ю 4094 77 от 29.08.2013
Руководитель
Ирина Вячеславовна Лукьянова (генеральный директор)
по информации на 1 октября 2018 г.
Адрес
119435, г. Москва, пер. Большой Савинский, д. 12, стр. 16
Телефоны
+7 (495) 660-45-05
+7 (499) 678-22-55
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