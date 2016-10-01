Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховые брокеры Коминсур Рус» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 86-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

ООО «Страховые брокеры Коминсур Рус» зарегистрировано в октябре 2013 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена организацией в августе 2014 года. Участниками общества являются Аркадий Владимирцев (40%), Дмитрий Соляник (35%), Владимир Оленичев (15%) и ООО «Русский регистр - международная сертификация» (10%).



В 2015 году компания заключила 1 договор перестрахования по факультативной форме.

Уставный капитал – 200 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Елена Кянд (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 июня 2018 г.