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Брокер Коминсур Рус

изменить брокера
лицензия СБ № 4328 от 06.08.2014
О брокере
Уставный капитал, тыс. ₽
200
на 01.10.16
Доход брокера, тыс. ₽
34
за 2015
Количество заключенных
договоров перестрахования, шт.
1
за 2015
Справка banki.ru о брокере

ООО «Страховые брокеры Коминсур Рус» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 86-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.

ООО «Страховые брокеры Коминсур Рус» зарегистрировано в октябре 2013 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена организацией в августе 2014 года. Участниками общества являются Аркадий Владимирцев (40%), Дмитрий Соляник (35%), Владимир Оленичев (15%) и ООО «Русский регистр - международная сертификация» (10%).

В 2015 году компания заключила 1 договор перестрахования по факультативной форме.

Уставный капитал – 200 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).

Руководство: Елена Кянд (генеральный директор).

Дата последнего изменения: 4 июня 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховые брокеры Коминсур Рус»
лицензия СБ № 4328 от 06.08.2014
Руководитель
Елена Владимировна Кянд (генеральный директор)
по информации на 4 июня 2018 г.
Адрес
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1, лит. «А»
Телефоны
8 (812) 570-50-44
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