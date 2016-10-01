Количество заключенных договоров перестрахования, шт.
1
за 2015
Справка banki.ru о брокере
ООО «Страховые брокеры Коминсур Рус» – компания, осуществляющая посредническую деятельность в качестве страхового брокера. По итогам 2015 года организация заняла 86-е место среди российских страховых брокеров по размеру дохода. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге.
ООО «Страховые брокеры Коминсур Рус» зарегистрировано в октябре 2013 года. Лицензия на осуществление посреднической деятельности в качестве страхового брокера получена организацией в августе 2014 года. Участниками общества являются Аркадий Владимирцев (40%), Дмитрий Соляник (35%), Владимир Оленичев (15%) и ООО «Русский регистр - международная сертификация» (10%).
В 2015 году компания заключила 1 договор перестрахования по факультативной форме.
Уставный капитал – 200 тыс. рублей (по состоянию на 1 октября 2016 года).
Руководство: Елена Кянд (генеральный директор).
Дата последнего изменения: 4 июня 2018 г.
Справочная информация о брокере
ООО «Страховые брокеры Коминсур Рус»
лицензия СБ № 4328 от 06.08.2014
Руководитель
Елена Владимировна Кянд (генеральный директор)
по информации на 4 июня 2018 г.
Адрес
191023, г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, д. 1, лит. «А»
Сбербанк увеличил возраст клиентов, которые могут заключить договор страхования жизни при оформлении ипотечного кредита. Максимальный возраст теперь составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин на дату окончания договора страхования. Полис страхования жизни гарантирует погашение кредита при неблагоприятных событиях, а также позволяет снизить процентную ставку по ипотеке.